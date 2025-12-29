"Emily in Paris": Wird sie die Liebe in Italien aufgeben?

Finale mit Herzschlag-Moment in Emily in Paris: Lily Collins (36) hat verraten, wie sie zu Emilys Entscheidung im Schlusskapitel der fünften Staffel steht und nimmt damit den großen Cliffhanger ins Visier. Nach romantischen Tagen in Venedig mit Marcello Muratori, der dort während der Fashion Week seine Kollektion präsentiert, bekommt Emily das Angebot ihres Lebens: die Marketing-Spitze im Familienunternehmen des Designers zu übernehmen – allerdings in Solitano nahe Rom. Stattdessen zieht sie die Reißleine. Sie sagt dem Traumjob und ihrer Beziehung ade und kehrt nach Paris zurück. "Ich liebte es", sagte Lily am 13. Dezember dem Magazin People an Bord des Venice Simplon-Orient-Express. Die Botschaft: Emily wählt sich selbst.

Die Schauspielerin erklärte weiter, Emily habe erkannt, dass die Märchenwelt mit Marcello zwar schön, aber nicht ihr Weg sei. "Es wäre kein schlechtes Leben gewesen, nur nicht das erfüllende, richtige für sie in diesem Moment", sagte Lily. Der Abschied, so betonte sie, sei "mutig" und "mit Liebe und Respekt" passiert. Kollegin Ashley Park (34) sah in dem Bruch vor allem eines: Reife. "Es war wirklich erwachsen", sagte sie People und stellte fest, Emily gebe in Beziehungen oft alles, vielleicht zu viel. Zurück in Paris zeigt sich die Serienheldin allerdings ungebrochen. "Sie läuft im roten Anzug rein und ist so: 'Mir geht’s gut. Mir geht’s gut'", schwärmte Lily über die letzte Einstellung im Büro, in dem Minnie Drivers (55) Figur Jane für frischen Gegenwind sorgt. Und dann ist da noch die letzte Postkarte: Gabriel lädt Emily nach Griechenland ein. Ob es dorthin geht? "Ja. Warum nicht? Hallo!", lachte Lily. Ob eine sechste Staffel kommt, ist laut ihr jedoch noch offen.

Privat hat Lily längst ihren eigenen Kompass gefunden. Die Britin-US-Amerikanerin, die seit 2020 als Emily die Herzen der Netflix-Fans erobert, teilt abseits des Sets gern kleine Momente aus ihrem Alltag, spricht in Interviews über Routinen, die ihr Stabilität geben, und darüber, wie wichtig ihr echte Freundschaften sind. Mit Kollegin Ashley verbindet sie eine enge, humorvolle Dynamik, die vor der Kamera ebenso spürbar ist wie dahinter. Wenn Lily über Reisen schwärmt, geht es oft um Erinnerungen, Gerüche, kleine Rituale – genau jene Details, die auch Emilys Serienwelt so lebendig machen. Und während Fans auf eine Entscheidung über Staffel sechs warten, bleibt eines sicher: Lily findet Kraft darin, Grenzen zu setzen, auf ihr Bauchgefühl zu hören und Beziehungen mit Wärme zu pflegen, ganz ohne große Gesten.

Netflix Lily Collins als Emily Cooper in der fünften Staffel von "Emily in Paris"

Giulia Parmigiani/Netflix Eugenio Franceschini als Marcello und Lily Collins als Emily in "Emily in Paris"

Getty Images Der Cast und die Macher von "Emily in Paris" bei der Premiere der fünften Staffel