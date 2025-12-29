Lisa Rinna enthüllt: So sehr waren ihre Töchter zerstritten

Reality-Star Lisa Rinna (62) spricht so offen wie selten über eine schwierige Zeit in ihrer Familie: Im Podcast "Las Culturistas" mit Bowen Yang und Matt Rogers erzählt die Schauspielerin, dass ihre Töchter Amelia (24) und Delilah Hamlin (27) vorübergehend entfremdet waren. Die beiden Schwestern, die beide als Models arbeiten, hätten sich "eine Zeit lang" alles andere als gut verstanden, schildert Lisa. "Wir hatten ein paar Jahre, die sehr unangenehm waren", sagt sie über die Atmosphäre zu Hause. Heute seien Amelia und Delilah aber wieder eng, träten geschlossen als Familie auf und würden sich in derselben Branche gegenseitig den Rücken stärken.

Im Podcast beschreibt Lisa, wie sehr die Spannungen der Schwestern auch das Familienleben mit Ehemann Harry Hamlin belasteten. "Diese Mädchen können streiten", erzählt die frühere Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin und macht klar, dass aus Nähe schnell Distanz werden konnte: "Mädchen können sich lieben und dann plötzlich hassen." Über "ein paar sehr unangenehme Jahre" habe die Familie hinwegkommen müssen, bis die Beziehung der beiden wieder ins Lot kam. Heute seien Amelia und Delilah "gegenseitig sehr unterstützend" in der Mode- und Modelwelt, in der beide ihren Weg gehen. Das zeigen sie auch öffentlich: Delilah stand bei Amelias Kollaboration mit Frame Eyewear in der ersten Reihe und war an ihrer Seite, als Amelia ihren großen Moment beim Victoria's-Secret-Event feierte.

Abseits der beruflichen Glamour-Auftritte zeichnet Lisa ein Bild von zwei jungen Frauen, auf die sie und Harry vor allem menschlich stolz sind. Im Podcast erklärt die Schauspielerin, sie wisse selbst nicht genau, was sie in der Erziehung anders gemacht hätten, aber: "Was auch immer wir getan haben, wir haben ein paar gute Menschen hervorgebracht." Für Lisa zählt, dass ihre Töchter heute als ein Team auftreten, sich bei Terminen, Dinnern und auf dem roten Teppich gegenseitig stärken und im Alltag füreinander da sind. Während Amelia und Delilah ihren Weg in der Öffentlichkeit gehen, genießen Lisa und Harry inzwischen das Leben als Paar mit flügge gewordenem Nachwuchs – mit dem Gefühl, trotz schwieriger Phasen als Familie wieder zusammengefunden zu haben.

Getty Images Amelia Hamlin, Lisa Rinna und Delilah Hamlin , im April 2024

Getty Images Amelia Gray Hamlin, Harry Hamlin, Lisa Rinna und Delilah Belle Hamlin, Promi-Familie

Getty Images Lisa Rinna, Harry Hamlin und Delilah Hamlin auf der Premiere von "80 For Brady"