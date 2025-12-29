Jake Reiner erstmals nach dem Tod seiner Eltern gesichtet

Jake Reiner (34) ist zurück im öffentlichen Leben: Der Schauspieler wurde am Samstag in Malibu beim Einkaufsbummel mit seiner Freundin Maria Gilfillan gesehen. Hand in Hand schlenderten die beiden durch mehrere Läden an der Küste von Kalifornien, blieben dicht beieinander und hielten sich bewusst im Hintergrund. Jake trug ein blaues Hemd, Jeans, Mütze, Sonnenbrille und weiße Sneaker; Maria setzte auf einen grünen Pullover unter einer grauen Jacke, dazu Jeans, beige Boots und eine hellbraune Schultertasche, wie ein Foto zeigt, das unter anderem TMZ vorliegt. Es ist einer der ersten Auftritte von Jake, seit seine Eltern Rob Reiner (†78) und Michele Singer Reiner am 14. Dezember in ihrem Haus in Brentwood tot aufgefunden wurden.

Nur zwei Wochen nach der Tragödie wagt der Sohn des Regisseurs zarte Schritte in den Alltag. Laut Angaben der Gerichtsmediziner erlitten Rob und Michele "multiple Stichverletzungen", wie unter anderem TMZ berichtete. Insidern zufolge wurden die Eheleute von ihrer Tochter Romy Reiner (28) entdeckt; sie wies die Polizei darauf hin, dass Bruder Nick Reiner (32) als gefährlich einzustufen sei. Nick wurde noch am selben Abend in der Innenstadt von Los Angeles festgenommen, nachdem in Santa Monica eine Spur gefunden worden sein soll. Gegen ihn wurden zwei Anklagen wegen Mordes ersten Grades erhoben. Für den 7. Januar ist seine Anhörung angesetzt.

Bereits vor der tödlichen Tragödie hatte es offenbar immer wieder Probleme im Hause Reiner gegeben. Wie die Daily Mail berichtete, war die Polizei in den vergangenen Jahren mehrfach zu dem Anwesen in Brentwood gerufen worden. Es gab demnach mindestens sechs Einsätze zwischen 2013 und 2019, darunter wegen "mutmaßlicher familiärer Gewalt" und zur Überprüfung des "Wohlergehens" sowie psychischer Gesundheit. Die Familie hatte in Interviews wiederholt über Nicks Drogenprobleme gesprochen und offengelegt, wie sehr die Situation sie belastete.

Imago Jake Reiner bei der Weltpremiere von "Things Like This" in New York

Getty Images Jake Reiner, Romy Reiner, Rob Reiner und Michele Reiner bei den 75. Primetime Emmy Awards im Peacock Theater in Los Angeles, Januar 2024

Imago Rob Reiner und Nick Reiner beim Toronto International Film Festival 2015