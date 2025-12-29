Notkaiserschnitt: JoJo Fletcher schwärmt von ihrer Tochter

Baby-Glück im Hause Fletcher-Rodgers: JoJo Fletcher (35) und Jordan Rodgers (37) haben kurz vor Weihnachten ihre Tochter Romy Blair auf der Welt begrüßt – nach einem unerwarteten Notkaiserschnitt. Die ehemalige Bachelorette schilderte am Wochenende auf Instagram, wie es ihr in den ersten Tagen als frischgebackene Mama geht. "Mama, Papa und Baby sind wohlauf", schrieb JoJo in einer Story und zeigte ein Foto, auf dem sie ihr Baby im Arm hält. Die Geburt erfolgte am 23. Dezember um 17:37 Uhr, verriet sie bereits zuvor, nachdem ein routinemäßiger Ultraschall kurzfristig die Entbindung notwendig gemacht hatte. Ort des Geschehens war das Krankenhaus, in dem das Paar die Feiertage gemeinsam mit seiner kleinen Tochter verbrachte.

In ihren aktuellen Einblicken schwärmt JoJo von ihrer "so obsessed" Liebe zu Romy und berichtet, sie erhole sich gut, sei aber im "Neugeborenen-Alltag". Jordan, den sie als "Vorbild als Vater" feiert, habe sich "rasend schnell" in seine neue Rolle gefügt und kümmere sich rührend um Mutter und Kind. "Es ist verrückt, was man so sagt: Man kann völlig übermüdet sein, aber sobald man sie ansieht, vergisst man alles", verriet sie in ihrer Story weiter. Das Paar hatte die Ankunft ihres Mädchens an Weihnachten öffentlich gemacht und den Namen verraten: Romy Blair Rodgers. Die TV-Persönlichkeit betonte, sie will die erste Zeit als Familie bewusst genießen und Momente mit ihrem "kleinen Engel" sammeln, bevor sie mehr Details teilt.

Hinter der Freude steht eine sehr persönliche Geschichte: JoJo hatte zuvor offen über einen Schwangerschaftsverlust gesprochen und ihre Tochter als "Rainbow Baby" angekündigt – ein Begriff für ein Kind nach einer Fehlgeburt. JoJo und der ehemalige Footballspieler Jordan lernten sich 2016 in der zwölften Staffel von "The Bachelorette" kennen und gaben sich 2022 das Jawort. Zu Hause warten außerdem zwei Hunde, die die gemeinsame Welt schon lange komplettieren. Zuletzt teilte die Reality-Darstellerin gern kleine Alltagsblicke, in denen Jordan als Partner präsent ist – mal schlafend auf der Krankenhauscouch neben der Babyschale, mal als Fels in der Brandung. Nun steht für die drei vor allem eines an: ankommen, staunen und die erste, kostbare Zeit zusammen auskosten.

Getty Images JoJo Fletcher in Los Angeles 2018

Instagram / joelle_fletcher JoJo Fletcher und Jordan Rodgers, US-Realitystars

Instagram / joelle_fletcher JoJo Fletcher und Jordan Rodgers, TV-Bekanntheiten