Oliver Sanne und Jil Rock sprechen offen über Fehlgeburten

Oliver Sanne (39) und Jil Rock öffnen ihr Herz und sprechen über die wohl schwersten Kapitel ihrer Beziehung: Im Gespräch mit Promiflash erzählt der Ex-Bachelor, dass das Paar zwar aktuell ein Baby erwartet, dieser Weg allerdings von Verlusten geprägt war. Drei Fehlgeburten mussten die beiden in der Vergangenheit verkraften. "Beim ersten Mal war es sehr früh und ging mit einer Blutung ab. Beim zweiten Mal waren wir schon weiter, etwa in der neunten Woche, als plötzlich kein Herzschlag mehr zu hören war beim Ultraschall. Das hat uns sehr mitgenommen. [...] Wir haben insgesamt drei Verluste erlebt. Einer davon liegt schon ein paar Jahre zurück, völlig ungeplant, ganz überraschend – und trotzdem war die Freude sofort da", berichtet Oliver.

Besonders belastend sei gewesen, dass Jil beim zweiten Mal medikamentös nachhelfen musste, um die Fehlgeburt einzuleiten. "Das war körperlich und emotional extrem belastend", so Oliver weiter. Den beiden ist wichtig, dass Betroffene sich mitteilen können: "Über solche Verluste wird viel zu wenig gesprochen, man ist darauf einfach nicht vorbereitet." Mit ihrer Offenheit möchten sie Betroffenen Mut machen: "Wir möchten vor allem darauf aufmerksam machen, dass man über diesen Schmerz reden soll und darf und somit auch anderen Hoffnung geben und Mut machen."

Zu Weihnachten machten die beiden öffentlich, dass sie ein Kind erwarten, und zeigten mit liebevollen Bildern, wie sehr sie sich auf ihr Familienglück freuen. Mit einem schwarz-weiß-Video verkündeten sie die frohe Botschaft und schwärmten auf Instagram: "Unser letztes Weihnachten zu zweit. Mama und Papa in der Mache. Wir freuen uns unendlich – und wissen gleichzeitig, dass dieser Moment nicht selbstverständlich ist."

