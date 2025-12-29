"Grenzüberschreitung": Henna rechnet mit Anita Latifi ab

Knallhartes Statement im Netz: Henna hat in der Nacht zu Montag in einer Reihe von Instagram-Storys mit mehreren Reality-Kollegen abgerechnet – namentlich Anita Latifi (29), Rafi Rachek (35), Dilara Kruse, Sidar Sahin und Bobby Chamberz. Hintergrund ist ein gemeinsamer Livestream der fünf, in dem die Influencerin nach eigenen Angaben zum Thema gemacht wurde. "Eine Sache noch – die liebe Henna hat ihren Account jetzt auf privat gemacht, weil sie auf unseren Nacken natürlich Follower kassieren will. Leute, geht gar nicht auf ihre Seite", ätzte Anita in dem Stream, der zeitgleich auf mehreren Accounts lief. Henna konterte kurz darauf öffentlich, fühlte sich massiv angegriffen und sprach von einer "Grenzüberschreitung", die sie nicht stehen lassen will.

In dem Livestream, in den sich laut Henna sechs Reality-Gesichter "geplant" eingebucht haben sollen, sei es nicht bei harmlosen Spitzen geblieben. In ihrer Story, die unter anderem von Fans auf TikTok geteilt wurde, schildert Henna ihre Sicht: "Boah. Ich bin schockiert, bin sprachlos. Dieser Livestream, wo sich sechs Leute reinsetzen, geplant, dann einfach über einen ablästern, übelst Internet-Mobbing betreiben", sagt sie. Bis zu einem gewissen Punkt könne man das noch als Unterhaltung sehen, erklärt sie, aber für sie sei eine klare Linie überschritten worden, als in dem Stream angeblich Gerüchte über eine Schwangerschaft und Drogenkonsum gestreut wurden. "Leute, das ist so eine Grenzüberschreitung, in einem Livestream mit Tausenden Leuten", betont sie und ergänzt, diese Behauptungen seien "unfassbar krass".

Abseits der aktuellen Eskalation überschneiden sich die Wege der Beteiligten seit Längerem in der Reality- und Social-Media-Welt. Henna und Anita haben sich in den vergangenen Jahren ein großes Publikum im Netz aufgebaut, auch Rafi ist vielen Zuschauerinnen und Zuschauern durch verschiedene TV-Formate vertraut. Immer wieder treten die Beteiligten in ähnlichen Shows auf oder begegnen sich auf denselben Events, was die Dynamik in solchen Konflikten zusätzlich auflädt. Hinter den Kulissen zeigen die Reality-Stars in ihren Stories oft auch private Einblicke in Freundschaften, Enttäuschungen und Brüche innerhalb ihrer Szene. Viele ihrer Follower verfolgen diese zwischenmenschlichen Entwicklungen über Monate hinweg mit – umso intensiver werden dann Auseinandersetzungen wie der aktuelle Streit um Henna wahrgenommen.

Instagram / hennschka Henna Urrehman, Influencerin

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, TV-Bekanntheit

Actionpress / scoolz-pixx Rafi Rachek, Reality-TV-Star