Fans empört: UK-Sender schneidet Queen-Jokes aus US-TV-Show!

John Olivers Fans sind außer sich! Der gebürtige Brite unterhält seit vielen Jahren das Fernsehpublikum in den USA. Seit 2014 präsentiert er in seiner Late-Night-Show "Last Week Tonight" die wichtigsten Themen der Woche und kommentiert sie mit seinem kritischen Witz. Auch den Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) verarbeitete John in seiner Show – doch das war einem britischen Sender offenbar zu heikel: Wesentliche Elemente der Sendung wurden in der UK-Fassung nämlich rausgeschnitten!

In seinem Stand-up hatte sich John etwa über Beileidsbekundungen des Crazy Frog und einer US-Pizza-Kette lustig gemacht. Auch Gags auf Kosten der neuen Premierministerin Liz Truss (47) waren dabei – allerdings nur in den USA, die Zuschauer in Großbritannien bekamen diese Witze nicht zu sehen. "Offensichtlich wurde bei 'Last Week Tonight' etwas rausgeschnitten, was soll das bitte?", ärgerte sich ein Fan auf Twitter.

Ein anderer erkundigte sich, wo es die fehlenden Segmente zu sehen gebe. Viele andere machten deutlich, wie wenig Verständnis sie für die fragwürdige Entscheidung des Senders haben. "Ich bin maßlos enttäuscht! Seine Zuschauer können schon mit Johns respektlosen Kommentaren umgehen", schrieb ein User.

Getty Images John Oliver im September 2021

Getty Images Queen Elizabeth II., Juli 2010

Getty Images John Oliver bei den 74. Emmys im September 2022

