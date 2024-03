Seit Monaten tot? John Oliver verbreitet Gerüchte über Kate

Die Abwesenheit von Prinzessin Kate (42) beschäftigt die Royal-Fans weltweit. Nun mischen sich zwei prominente Talkmaster in die Diskussionen ein. In einer neuen Folge von "Watch What Happens Live" unterhalten sich Andy Cohen (55) und John Oliver über die Situation im britischen Königshaus. "Es ist nicht unmöglich, dass sie vor 18 Monaten gestorben ist", meint der englische Komiker. Eigentlich habe ihn die Sache gar nicht interessiert, doch dann kam der Fake-Foto-Zwischenfall. Die Reaktion des Palastes habe ihn stutzig gemacht: "Ich finde, dass sie im Moment nahezu beeindruckend schlecht damit umgehen."

John betont, dass seine Theorie nur ein Hirngespinst sei, für das er keine Beweise habe. Allerdings würde er gerne ein Lebenszeichen der Prinzessin sehen, vorzugsweise ein Foto von ihr mit einer aktuellen Tageszeitung. Andy stimmt seinem Gast zu. Schließlich sei das Motto der britischen Royals normalerweise, bei Kontroversen keine Erklärungen zu liefern. Dass sich nun ausgerechnet Kate für das bearbeitete Foto entschuldigte, fände er sehr seltsam. Die Witze der Moderatoren kommen bei einigen Fans der englischen Krone nicht gut an. Unter einen Clip des Interviews auf X kommentiert ein User: "Im Grunde geht es weder euch noch sonst jemanden etwas an. Lasst die Frau in Ruhe."

Der "Watch What Happens Live"-Host Andy steht momentan selbst im Fokus der Medien. Der ehemalige "Real Housewives of New York City"-Star Leah McSweeney (41) hatte ihn und den Fernsehsender Bravo kürzlich beschuldigt, den Gebrauch von Kokain innerhalb des Netzwerks zu dulden. Der Talkshow-Moderator soll ihrer Aussage nach nicht nur selbst die Droge konsumieren, sondern diese auch Mitarbeitern zugänglich machen. Ein Star der Real Housewives of Beverly Hills verteidigte den 55-Jährigen. "Ich kann kategorisch sagen: 'Nein, das würde er nicht tun'", sagte Lisa Vanderpump (63) zu den Vorwürfen.

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

Getty Images Andy Cohen im Oktober 2023

