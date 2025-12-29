Miles Teller schenkt Keleigh neues Hochzeitskleid nach Brand

Weihnachtszauber bei Keleigh Teller (33): In einem TikTok-Video vom 27. Dezember öffnet das Model eine große rote Box, während Ehemann Miles Teller (38) die Szene filmt – und spricht. Drinnen steckt ein Kleidersack, Keleigh stockt der Atem, dann fragt sie aufgeregt: Ist das mein Hochzeitskleid? Miles bestätigt kurz und knapp. Zum Vorschein kommt eine originalgetreue Nachbildung des Monique-Lhuillier-Kleids, das sie 2019 zu ihrer Trauung trug. Der Moment rührt Keleigh zu Tränen, denn das Original war bei den Bränden in Pacific Palisades verbrannt. Elf Monate nach den verheerenden Feuern hält sie ihr Kleid wieder in den Händen.

Bereits im Januar hatte Keleigh auf Instagram das Ausmaß der Zerstörung in ihrer Nachbarschaft gezeigt und den Verlust des Kleides beklagt. "Ich wünschte, ich hätte mein Hochzeitskleid gegriffen", schrieb sie damals und bedankte sich bei den Einsatzkräften, die gegen die Flammen kämpften. Auch ihr Zuhause wurde laut US-Medien Opfer des Feuers, das die Gemeinde hart traf. Nun zeigt der Clip, wie weit die beiden seitdem gekommen sind. "Miles hatte mein Hochzeitskleid, das im Feuer verbrannt ist, neu anfertigen lassen. So glücklich. Frohe Weihnachten euch allen!", lautet Keleighs Caption zu dem Video. Laut dem Promiportal E! News begann die Beziehung des Paares 2013, die Hochzeit folgte sechs Jahre später.

Abseits der Schlagzeilen pflegen beide ein bodenständiges Miteinander. Freunde beschreiben die zwei als eingespieltes Team, das sich auch im Alltag wenig Raum zwischen sich lässt – Reisen, Set-Alltag und freie Tage verbringen sie meist zusammen. In Interviews erzählte der "Top Gun: Maverick"-Star, dass er Keleigh beim ersten Kennenlernen hartnäckig umwarb, bis sie ihm eine Chance gab. Die Influencerin teilt auf Social Media regelmäßig kleine Einblicke in gemeinsame Rituale, von Spaziergängen mit dem Hund bis zu stillen Date-Nights zu Hause. Aus ihren Posts spricht oft Dankbarkeit für die Menschen um sie herum – eine Konstante, die nach dem Brand noch wichtiger wurde.

Getty Images Miles Teller bei einer Veranstaltung in New York

Getty Images Miles Teller und Keleigh Sperry bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Getty Images Miles Teller und seine Frau Keleigh, April 2024