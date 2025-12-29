Anna Adamyan zeigt ihre Reaktion auf Schwangerschaftstest

Anna Adamyan (29) teilt einen sehr privaten Glücksmoment mit ihren Fans: Die Reality-Bekanntheit erwartet ihr zweites Kind und zeigt auf Instagram den Augenblick, in dem alles begann. In einem Clip hält Anna fest, wie sie zu Hause einen Test macht: "Ich mache jetzt einen Schwangerschaftstest und um ehrlich zu sein, bin ich mir sicher, dass er negativ sein wird. Dennoch brauche ich es einfach fürs Gefühl." Sie liest sogar noch einmal die Anleitung des Tests, um sich zu vergewissern, wie das Ergebnis aussehen sollte. Dann der Blick auf den Test: zwei Linien. "Oh mein Gott. Engel – ich habe einen positiven Schwangerschaftstest", sagt sie im Video, sichtlich überwältigt und mit Tränen in den Augen. Die Influencerin hält den Streifen in der Hand, ringt um Worte und kann ihr Glück kaum fassen.

Zu dem Beitrag schreibt Anna, wie sehr sie von den Jahren des Kinderwunsches geprägt ist – der Reflex, alles doppelt abzusichern, sitzt tief. Sie macht nach dem ersten Resultat gleich zwei weitere Tests hinterher, alle positiv. Der erste Anruf geht direkt an die Kinderwunsch-Klinik, wo sie am nächsten Tag den HCG-Wert bestimmen lässt. "Und seitdem sind wir einfach sprachlos glücklich", hält sie fest. Im Bad standen am Ende alle drei zusammen, sie und Sargis (32) mit ihrem Sohn – überrascht, gerührt, erleichtert. Besonders bedeutet ihr, dass sie diese Nachricht diesmal in Ruhe mit der Familie teilen konnte, bevor sie die Öffentlichkeit informierte. Den Moment der Wende beschreibt sie schlicht: Beim Umdrehen war plötzlich der zweite Strich da.

In den vergangenen Jahren hatte Anna ihre Community offen durch Höhen und Tiefen begleitet und zuletzt an den Feiertagen ihre Schwangerschaft verkündet – ein Schritt, den viele ihrer Follower als mutig und herzlich gefeiert hatten. Privat zeigt sich die Influencerin oft nahbar, erzählt von kleinen Ritualen im Alltag, von vertrauten Gesprächen mit Sargis und davon, wie sehr sie gemeinsame Zeit schätzt. Worte der Ermutigung an andere, die noch hoffen, gehören bei ihr dazu: Auch diesmal richtet sie einen liebevollen Gedanken an all jene, die auf ihr eigenes Wunder warten. "Für alle, die grad noch hoffen: Ich denke so, so fest an euch!" Für die Familie bedeutet das nun anstehende Kapitel vor allem eines: Zusammenhalten, staunen, durchatmen – und den besonderen Augenblick bewahren.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Juni 2025

Instagram / annaadamyan Schwangerschaftstest von Anna Adamyan, Dezember 2025

Instagram / annaadamyan Anna und Sargis Adamyan mit ihrem Sohn Levi, Oktober 2024