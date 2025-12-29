Collien Fernandes zeigt ihren Hautausschlag auf Dating-Apps

Collien Fernandes (44) geht nach der Trennung von Christian Ulmen (50) neue Wege – und zwar online: Die Moderatorin und Schauspielerin testet seit Kurzem Dating-Apps und verrät, wie sie sich dort präsentiert. Im Gespräch mit der Zeit erklärte sie, dass sie gezielt nach Menschen sucht, die ebenfalls offen für eine neue Beziehung sind und deshalb die Apps als Vorteil sieht. Besonders auffällig: Auf ihrem Profil zeigt sie ein Foto, das sie mit sichtbarem Hautausschlag im Gesicht zeigt. "Wenn der Mann damit ein Problem hat, haben wir ein Problem", sagte Collien. Wann sie ihr Profil erstellt hat, behielt sie für sich. Klar ist: Die Aufnahmen entstanden nach dem Ehe-Aus, das im September bekannt wurde, und markieren ihren vorsichtigen Start ins Dating-Leben.

Hintergrund der ungewöhnlichen Bildwahl: Collien leidet nach eigener Aussage an vielen Allergien und Unverträglichkeiten. Während sie bei Dreharbeiten streng auf ihre Ernährung achtet, nimmt sie es in der freien Zeit lockerer – das zeige sich dann eben auch auf der Haut. "Ein neuer Partner fährt also mit dem Ausschlags-Gesicht in den Urlaub", erklärt sie. Außerdem betont sie in ihrer Bio, wie wichtig ihr feministische Themen sind. "Neben dem Pickel-Bild. Eine verpickelte Feministin. Das lieben die Männer. Nicht. Aber am Ende geht es ja darum, ob man zusammenpasst", sagte sie im Interview. Eine klare Ansage macht sie auch bei ihren Absichten: Sie will jemanden mit ernsten Plänen treffen. "Auf One-Night-Stands habe ich gar keinen Bock." Ob sie bereits Dates hatte, ließ sie offen: "Ich möchte dazu lieber nichts sagen", erklärte sie mit Blick auf die Privatsphäre der Beteiligten.

Privat sortiert Collien nach rund 14 Ehejahren mit Christian ihr Leben neu. Das ehemalige Paar hatte im Herbst öffentlich gemacht, dass es getrennte Wege geht, die gemeinsame Tochter bleibt für beide Lebensmittelpunkt. Für ihr Dating-Leben hat die Moderatorin schon länger einen geschützten Ansatz gewählt: In der Öffentlichkeit erzählte sie, dass sie sich bei Apps und bei ersten Begegnungen lieber mit einem anderen Vornamen vorstellt, um neugierige Blicke und vorschnelle Schlüsse zu vermeiden. Abseits von TV-Sets und Drehs verbringt sie viel Zeit mit Familie und Freundeskreis, hält Routinen ein und setzt auf Humor, wenn es um Eigenheiten wie Allergien oder kleine Beauty-Pannen geht. Diese Mischung aus Selbstironie und Klarheit prägt nun auch ihren Neustart in Sachen Liebe.

Imago Collien Fernandes bei der Tarzan Musical Premiere im Stage Theater Neue Flora in Hamburg am 20.11.2025

Getty Images Collien Fernandes, Schauspielerin

Imago Christian Ulmen und Collien Fernandes beim Bundespresseball 2024