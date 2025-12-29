Offiziell: Auch dieser Promi ist 2026 im Dschungelcamp dabei

Umut Tekin (28) hat seinen nächsten großen TV-Auftritt in der Tasche: Der Realitystar zieht Anfang 2026 ins Dschungelcamp und wird damit Teil der 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", die ab dem 23. Januar bei RTL aus Australien ausgestrahlt wird. Im Interview mit RTL erzählt Umut, dass er es selbst kaum fassen kann, bei der von ihm sogenannten "Königsklasse" des Reality-TVs dabei zu sein. "Die verarschen mich. Safe – das kann niemals sein", sei sein erster Gedanke gewesen, berichtet er über den Moment, als die Zusage kam. Statt wie gewohnt auf Flirtkurs zu gehen, will er diesmal aber einen anderen Weg einschlagen.

Bekannt wurde der 28-Jährige vor allem durch seine Teilnahme an Die Bachelorette und Bachelor in Paradise, bevor er 2024 mit seiner turbulenten Beziehung zu Emma Fernlund (25) im Sommerhaus der Stars für viel Gesprächsstoff sorgte. Nach dem Beziehungsaus tingelten beide getrennt durch verschiedene Formate, Umut ließ bei Love Island VIP nichts anbrennen. Jetzt betont er gegenüber dem Sender, dass das Dschungelcamp für ihn kein weiterer Dating-Spielplatz werden soll. Flirts schließt er aus – auch, weil es offenbar schon jemanden Besonderen in seinem Leben gibt. "Also da gibt es schon auch jemanden. Es ist noch nicht fest, aber ich weiß auch nicht, was sich daraus entwickelt...", sagt er mit einem Grinsen. Statt Sprücheklopfer und Dauerflirter möchte er im Camp seine ruhigere, sensiblere Seite zeigen, die er selbst als "Emo-Umut" bezeichnet – und die er ganz ohne Plan einfach auf sich zukommen lassen will.

Vor einer Woche hatte RTL den ersten prominenten Zugang für das Dschungelcamp offiziell bekannt gegeben: Mirja du Mont (49) wird ab Ende Januar 2026 gemeinsam mit Umut und den anderen Stars ins Abenteuer nach Australien aufbrechen. In einem Clip auf Instagram bestätigte die Schauspielerin lachend: "Ja, es ist wahr. Ich ziehe ins Dschungelcamp." Für Mirja heißt das: Abschied vom roten Teppich und hinein ins wilde Outback – samt Krabbeltier-Alarm und unbekannten Herausforderungen. Gerüchte über die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten machten bereits früh die Runde. Laut Bild sollen unter anderem Gil Ofarim (43), Simone Ballack (49), Evanthia Benetatou (33), Hubert Fella (57), Samira Yavuz (32), Patrick Romer (30), Ariel, Hardy Krüger jr. (57), Stephen Dürr (51) sowie Nicole Belstler-Boettcher (62) mit dabei sein. Der Sender hatte sich dazu jedoch zurückgehalten.

RTL / Pascal Bünning Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

IMAGO / HMB-Media Umut Tekin, Realitystar

RTL / Hintergrund KI-generiert Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026