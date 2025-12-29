Justin Bieber will "niemals" auf Diddy angesprochen werden

Justin Bieber (31) will mit einem Kapitel seiner Vergangenheit endgültig abschließen – und macht das jetzt glasklar auf offener Straße. Nach einem Restaurantbesuch in Los Angeles wurde der Sänger von Paparazzi auf die neue Netflix-Doku "Sean Combs: The Reckoning" angesprochen, in der die schweren Vorwürfe gegen P. Diddy (56) beleuchtet werden. Justin, der mit 15 Jahren eng an der Seite von P. Diddy ins Musikbusiness startete und damals viel Zeit mit ihm verbrachte, reagierte sichtbar genervt und ließ laut OK! keinen Zweifel daran, wie er heute zu dem Rapper steht: "Frag mich niemals nach diesem Mann. Niemals!" Er betonte: "Ich war ein Kind. Ich wusste nichts." – und machte deutlich, dass er dieses Kapitel seines Lebens hinter sich lassen will.

Die Netflix-Reihe beleuchtet die massiven Vorwürfe gegen Sean Combs, darunter mutmaßliche sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch im Musikgeschäft. In früheren Statements hatte Justin über einen Sprecher ausrichten lassen, dass P. Diddy sich nicht an ihm vergangen habe. Doch die Erzählungen aus jener Zeit scheinen Narben hinterlassen zu haben, die durch die Doku wieder aufbrechen. Schon damals prahlte P. Diddy öffentlich mit "48 Stunden" mit dem Teenager, über deren Inhalt man "nicht wirklich" sprechen könne – ein Satz, der heute anders wirkt. Usher (47), der das Kennenlernen anbahnte, berichtete in einer TV-Show von "ziemlich wilden Dingen", die er als Jugendlicher im Umfeld von Sean Combs erlebt habe. Was Justin konkret mitbekam, lässt er offen – seine Botschaft ist dennoch eindeutig: Abstand.

Privat versucht Justin inzwischen, sein Leben neu zu ordnen. Der "Love Yourself"-Star ist heute selbst Vater: Zusammen mit seiner Frau Hailey Bieber (29) zieht er den gemeinsamen Sohn Jack groß. Trotzdem sorgte der Musiker zuletzt immer wieder für Schlagzeilen, weil er in der Öffentlichkeit kiffte oder völlig erschöpft durch Los Angeles lief. Seine frühen Jahre im Musikgeschäft waren von enormem Druck, Abstürzen und Drogenproblemen geprägt. Während Usher heute als enger Vertrauter in Justins Leben gilt, macht Justin bei P. Diddy nun klar: Diese Vergangenheit will er endgültig ruhen lassen – und sich auf seine Rolle als Familienmensch und Musiker konzentrieren.

P. Diddy und Justin Bieber

Usher und P. Diddy, 2013

Justin und Hailey Bieber, November 2025