Beauty-OP-Gerüchte: Millie Bobby Brown bricht ihr Schweigen

Millie Bobby Brown (21) spricht Klartext: Die Schauspielerin hat im Gespräch mit der britischen Vogue erzählt, wie sehr sie die Schönheits-OP-Gerüchte während der Pressetour zu "Electric State" im März 2025 belastet haben. Die Interviews und Schlagzeilen, die über ihr Gesicht und ihre neue blonde Haarfarbe spekulierten, trafen sie mitten in der Promo-Phase und holten sie nun, zum Start der Stranger Things-Pressetermine in den vergangenen Wochen, wieder ein. Die 21-Jährige berichtet, sie habe in dieser Zeit täglich geweint, sich über Tage niedergeschlagen gefühlt und die Art der Berichterstattung als verletzend empfunden. Mit im Fokus: Kommentare wie "Was hat sie mit ihrem Gesicht gemacht?" oder "Sie sieht 60 aus", die die junge Schauspielerin inmitten eines randvollen Terminkalenders erreichten und die Stimmung auf der Tour prägten.

Gegenüber der britischen Vogue formuliert Millie deshalb eine deutliche Botschaft an Medien und Öffentlichkeit. "Ich war depressiv für drei, vier Tage. Ich habe jeden Tag geweint", sagt sie. Zugleich betont die Schauspielerin, sie schätze journalistische Arbeit und lese selbst gern Artikel, kenne auch den Job von Paparazzi, auch wenn dieser sich für sie schrecklich anfühlt. Ihre Grenze sieht sie bei entwürdigenden Überschriften: "Schreib mich nicht schon in der Headline nieder. Es ist falsch und es ist Mobbing, besonders gegenüber jungen Mädchen, die neu in dieser Branche sind und ohnehin alles infrage stellen." Sie spricht zudem darüber, wie stark der Erwartungsdruck mit ihrem Erwachsenwerden gestiegen sei: "Aus irgendeinem Grund können Menschen nicht mit mir erwachsen werden. Stattdessen handeln sie so, als müsste ich in der Zeit eingefroren bleiben. Und weil ich das nicht tue, bin ich jetzt ein Ziel."

Privat versucht die Unternehmerin, sich Schutzräume zu schaffen, in denen sie abschalten kann und in Ruhe an Projekten fernab des Rampenlichts arbeitet. Die Schauspielerin, die früh berühmt wurde und seitdem von Sets und Presseterminen geprägt ist, pflegt enge Kreise, in denen direkte Gespräche und klare Grenzen zählen. Menschen, die sie begleiten, kennen ihre Gewohnheiten auf Reisen, achten auf Ruhezeiten zwischen Interviews und wissen, wie wichtig ihr Rückzug ohne Handy ist. Millie greift nach langen Tagen gern zu einfachen Routinen, kocht mit Vertrauten oder bringt den Kopf mit Spaziergängen frei. Diese ruhigen Momente, sagt die Schauspielerin, helfen ihr, die öffentliche Lautstärke auszublenden und wieder bei sich anzukommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown, März 2025

Anzeige Anzeige

Imago Millie Bobby Brown bei der Weltpremiere von Stranger Things Staffel 4 in Brooklyn