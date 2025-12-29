Darum feierte Cardi B Weihnachten getrennt von ihrem Stefon

Cardi B (33) und Stefon Diggs haben das Weihnachtsfest getrennt voneinander verbracht – und das, obwohl die Rapperin und der Footballstar erst vor wenigen Wochen ihren gemeinsamen Sohn begrüßen konnten. Cardi feierte mit dem Neugeborenen und ihren drei weiteren Kindern aus der vorherigen, turbulenten Beziehung mit Rapper Offset (34). Stefon hingegen verbrachte die Feiertage, um Zeit mit einigen seiner weiteren Kinder und deren Müttern zu verbringen. Laut einem Statement von Cardis engem Freund Ken Barbie auf X sei dies eine Entscheidung, die darauf zurückzuführen ist, dass das große Patchwork-Geflecht derzeit noch nicht anders zu organisieren ist.

Stefon teilte in sozialen Medien Fotos und Videos von seinem Weihnachtsfest, bei dem er mit seinen Kindern harmonische Momente genoss. Dazu gehörten unter anderem sein Sohn, den er mit K’yanna Barber hat, und seine kleine Tochter, die er mit Cayy Benji teilt. Ken Barbie betonte auf der Plattform X weiter, dass die Beziehung zwischen Cardi und Stefon noch relativ frisch sei und sich solche Familienarrangements über die Zeit einpendeln werden. Er stellte ebenfalls klar, dass Cardi großen Wert darauf lege, dass ein Mann seine väterlichen Pflichten wahrnimmt: "Sie würde nie jemanden unterstützen, der seine Kinder ignoriert."

Ken Barbie nutzte seine Posts auch, um Kritik an Cardi, mit bürgerlichem Namen Belcalis Marlenis Almánzar, abzuwehren. "Es ist nicht ihre Schuld, dass sie berühmt ist, die Person, nach der alle schauen, und seine Freundin", schrieb er weiter und machte deutlich, dass vor allem Cardi im Fokus steht, obwohl es um Stefons Familienkonstellation geht. Die Beziehung des Paares ist noch vergleichsweise frisch: Anfang des Jahres machten erste Liebesgerüchte die Runde, im Sommer gingen die beiden offiziell mit ihrer Liebe an die Öffentlichkeit. Seitdem wächst ihre Patchwork-Familie weiter, und damit auch die organisatorischen Hürden des Zeitmanagements.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B, Rapperin

Anzeige Anzeige

Imago Stefon Diggs im Juli 2025

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave, September 2022