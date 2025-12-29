Nach der Trennung: Fabio Knez bietet nun Autosuggestion an

Fabio Knez (32) hat nach der Trennung von Darya Strelnikova (33) einen neuen Ton angeschlagen – und der überrascht viele. Auf Instagram wandte sich der Realitystar jetzt mit einer nachdenklichen Botschaft an seine Community: "Ein erfolgreicher Tag beginnt nicht im Außen, sondern im Innen." In seiner Story platzierte er zudem den Hinweis "Kraftquelle am Morgen" und verlinkte auf seine Website. Dort bietet Fabio kostenlose Autosuggestionen an und erklärt, warum ihn diese Methode seit Jahren begleitet. Der Wechsel kommt nach Wochen, in denen er sich in der Öffentlichkeit eher ernst präsentierte und deutlich reservierter als früher auftrat.

Wer dem Link folgt, findet auf Fabios Seite eine persönliche Vorstellung. "Mein Name ist Fabio Manuel Knez. Schon mit 14 habe ich angefangen zu arbeiten – und früh gelernt, dass das Leben nicht immer leicht ist", heißt es dort. Er beschreibt, mit etwa 25 erstmals bewusst zur Autosuggestion gegriffen zu haben und darin eine Art inneren Hebel entdeckt zu haben. Seine "Mission" formuliert er klar: Er wolle die Kraft des gelenkten Denkens weitergeben, weil sie ihn durch unterschiedliche Lebensphasen getragen habe. Autosuggestion erklärt er als wiederholtes Beeinflussen der eigenen Gedanken durch Affirmationen, um positive Veränderungen zu erreichen – eine Art Trainingsplan fürs Mindset, der ohne Hürden getestet werden könne, weil sein Angebot kostenfrei sei.

Vor sechs Tagen hatte der Realitystar auf Instagram mit einem knappen Beitrag für Diskussionen gesorgt. "Ruhe ist Kontrolle", schrieb Fabio damals zu einem neuen Foto – und löste damit direkt eine Flut von Kommentaren aus. Sein zurückhaltendes Verhalten irritierte viele Follower. In den Reaktionen war von einer "totalen Verwandlung" die Rede, andere fragten: "Ist das wirklich Fabio?" und erinnerten sich an den "lustigen" Kandidaten aus dem Fernsehen. Einige spekulierten über die Gründe seines ruhigen Auftretens und verwiesen auf den abrasierten Bart oder Veränderungen im äußeren Erscheinungsbild.

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Dezember 2025

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juli 2025

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar