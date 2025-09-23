"Das große Promibacken"-Juror Christian Hümbs ist verlobt

Christian Hümbs hat süße Neuigkeiten zu verkünden: Der Das große Promibacken-Juror ist verlobt. Das verkündet der Konditor nun mit einem niedlichen Foto auf Instagram. Gemeinsam mit seiner Partnerin Evelin Blum strahlt er darauf glücklich in die Kamera. Die Bäckerin hält den Ring mit zwei ineinander verschlungenen Goldsträngen und mehreren Diamanten in die Kamera. "Der schönste Augenblick und das mit Abstand schönste Ja meines Lebens", schreibt der TV-Star zu dem Schnappschuss und ergänzt: "Du machst mich zum glücklichsten Menschen der Welt. Ich liebe dich."

Evelin nahm 2019 selbst an der Show "Das große Backen" teil. Mit ihrem Social-Media-Kanal "Mit Liebe zur Torte" begeistert sie schon seit Jahren ihre Follower. Auch in der Beziehung scheint die Konditorei eine wichtige Rolle zu spielen. Zu dem Verlobungsfoto schrieb Christian: "Ich möchte einfach jeden Morgen neben dir aufwachen und jeden Abend neben dir einschlafen, und natürlich auch ab und an mal das ein oder andere zusammen kochen und backen."

Dass Christian mit einer TV-Show-Kandidatin zusammen ist, war vielen Fans lange Zeit überhaupt nicht bewusst. Umso mehr freuen sich die Unterstützer des Patissiers nun über sein Liebesglück. "Ah nein, wie wundervoll ist denn das bitte! Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei Lieben", kommentiert eine Userin unter dem gemeinsamen Foto. Christians Jurykollegin Bettina Schliephake-Burchardt freut sich außerdem: "Juhu! So schön!"

Instagram / christian_huembs Christian Hümbs und seine Partnerin im September 2025

Instagram / christian_huembs Christian Hümbs und seine Verlobte

