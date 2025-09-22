Intensives Kennenlernen: Michelle Monballijn verrät Details

Michelle Monballijn hat in einem Interview neue Details über ihr Liebesleben verraten. Die Schauspielerin, die bereits im Juni angedeutet hatte, wieder Schmetterlinge im Bauch zu spüren, öffnete sich beim Gespräch mit Promiflash. Sie beschreibt die aktuelle Phase als eine intensive Annäherung, jedoch ohne von einer festen Partnerschaft zu sprechen. "Es sieht verhältnismäßig gut aus", erzählte Michelle schmunzelnd, betonte aber gleichzeitig, dass sie vorsichtig bleibe. Für sie sei es zu früh, die Beziehung öffentlich zu machen.

Obwohl sie die Dinge langsam angehen möchte, gestand die TV-Bekanntheit, dass die Verbindung zu ihrem neuen Herzensmenschen etwas Besonderes sei. Die Beschreibung deutet darauf hin, dass es sich nicht um ein oberflächliches Kennenlernen handelt, sondern um einen intensiveren Austausch. Michelle erklärte, dass sie diese Phase in Ruhe genießen und nicht überstürzt handeln wolle. Auf die Frage, ob sie sich in einer Beziehung befinde, antwortete sie gegenüber Promiflash ausweichend: "Ich würde sagen, dass ich da noch ein bisschen vorsichtig bin. Ich würde es auch erstmal gar nicht öffentlich machen."

Bereits vor rund drei Monaten hatte Michelle auf Instagram berichtet, dass sie nach ihrer Scheidung von Mike Cees (38) dabei sei, jemanden ganz Besonderen kennenzulernen. Damals zeigte sie sich überglücklich und teilte offen: "Ich lerne gerade seit Monaten einen Menschen kennen, der mich mit allen Fehlern so mag, wie ich bin. Er feiert sogar meine Verpeiltheit." Die Vollblutmama betonte, wie schön es sei, endlich ganz sie selbst sein zu dürfen und gab sich kämpferisch: "Ich lasse mich eh nie wieder verbiegen."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Michelle Monballijn, bei der Premiere von "The Angel"

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Michelle Monballijn, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn, Schauspielerin