"Das große Backen"-Juror ist mit Ex-Teilnehmerin zusammen

Christian Hümbs, bekannt als Juror der erfolgreichen Show "Das große Backen", hat private Momente mit der Öffentlichkeit geteilt: Der Backprofi ist mit der ehemaligen Teilnehmerin Evelin Blum zusammen. Auf Instagram teilte der beliebte Patissier seine romantische Liebeserklärung mit den Fans und verkündete, dass das Jahr mit Evelin das schönste seines Lebens war: "Egal wo wir sind auf der Welt, für mich ist das Wichtigste, dass du bei mir bist. Ich bin einfach unglaublich verknallt in sie, Fräulein Blum." Das Paar hat sich 2019 während der siebten Staffel der Sendung kennengelernt, als Evelin, damals 24 Jahre alt, den zweiten Platz belegte und somit zwar nicht den Titel, aber Christians Herz für sich gewinnen konnte.

Obwohl es während der Dreharbeiten nicht sofort gefunkt hat, entwickelte sich die Beziehung nach der Teilnahme an der Show langsam. Im Dezember 2022 posteten die beiden ihr erstes gemeinsames Video bei Instagram, wo sie Franzbrötchen zusammen zubereiteten. Seitdem gab es immer wieder Einblicke in ihr süßes Zusammensein, besonders mit dem besonderen Silvestergruß 2023 von Christian, in dem er das vergangene Jahr der Liebe in einem Bilderkarussell Revue passieren ließ. Es ist offensichtlich, dass das Backen nicht nur eine berufliche, sondern auch eine persönliche Leidenschaft für das Paar ist.

Evelin, die ursprünglich Lehramt studierte, hat nach ihrer Fernsehteilnahme eine erfolgreiche Karriere als Back-Influencerin eingeschlagen und im November 2024 sogar ihr erstes Backbuch veröffentlicht. Neben ihren Rezepthinweisen bietet sie ihren 147.000 Followern auch einen Einblick in ihren Alltag in der Backstube. Im Dezember desselben Jahres kehrte sie dann für einen besonderen Fernseh-Spendenkampf an der Seite von Christian ans Set von "Das große Backen" zurück. Gemeinsam traten sie bei "Unser Festtagsmenü" gegen ihre Jury-Kollegin Bettina Schliephake-Burchardt an, wobei der freundschaftliche Wettbewerb in einem Unentschieden mündete. Dabei ging das erspielte Preisgeld an einen guten Zweck.

Instagram / christian_huembs Christian Hümbs und Evelin Blum teilen süße Schnappschüsse

Instagram / christian_huembs Christian Hümbs und Evelin Blum beim Minigolf

Instagram / christian_huembs Christian Hümbs und Evelin Blum genießen ihre Zeit als Paar

