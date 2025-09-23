Anna-Maria und Bushido haben Familienplanung nicht beendet

Zurück in Dubai nahm für Anna-Maria Ferchichi (43) der Alltag sein gewohnt aufregendes Tempo auf. Kaum war die Großfamilien-Mutter wieder bei ihren acht Kindern, forderte eine kleine Notlage ihre Aufmerksamkeit: Tochter Laila hatte sich den Arm gebrochen. Doch anstatt sich vom Chaos im Hause Ferchichi abschrecken zu lassen, überraschte die Influencerin gemeinsam mit ihrem Ehemann, Rapper Bushido (46), mit einer ganz besonderen Nachricht. In einem Interview mit RTL verriet das Ehepaar, dass sie sich weiteren Nachwuchs durchaus vorstellen können. "Das Thema ist für uns nicht beendet", erklärte der Musiker.

Ein stressiger Alltag mit so vielen Kindern scheint für die 43-Jährige keine abschreckende Wirkung zu haben: ganz im Gegenteil! Die Mutter von fünf Mädchen und drei Jungen sprach in dem Interview offen über ihren Wunsch, die Familie noch weiter zu vergrößern. Ein weiteres Kind wäre für sie jedoch angesichts ihres Alters und der vergangenen Schwangerschaftskomplikationen nur über eine Leihmutterschaft eine Option. 2023 erlitt Anna-Maria eine Fehlgeburt, nachdem ihre jüngsten Drillinge durch einen Notkaiserschnitt zur Welt gekommen waren. "Zeit, Platz, Geld, Möglichkeit... Warum nicht?", erklärte sie entschlossen, während Bushido ihre gemeinsamen Kinder als das "Schönste und Ausfüllendste" in ihrem Leben beschrieb.

Bereits in der Vergangenheit hatte das Paar immer wieder angedeutet, dass die Familienplanung möglicherweise noch nicht abgeschlossen sei. Nach außen hin zeigen sie sich dabei als ein eingespieltes Team. Mit Unterstützung von Nannys und einem Koch meistert die Familie das turbulente Leben in Dubai mit Bravour. Anna-Maria stammt selbst aus einer Großfamilie und scheint sich in dieser Rolle wohlzufühlen. "Sie ist nicht schwanger, das können wir ausschließen", verriet Bushido zuletzt auf der Bertelsmann Party in Berlin gegenüber Promiflash.

Imago Anna-Maria und Anis Ferchichi auf der Bertelsmann Party 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido im Juli 2025