"Voll krass": Vanessa Borck reflektiert Scheidung von Ina

Vanessa Borck (28), die aktuell als Princess Charming zu sehen ist, hat im Podcast "Girls Girls" offen über das endgültige Ende ihrer Beziehung zu Ina Borck (29) gesprochen. Die beiden Social-Media-Stars, die sich im Jahr 2021 das Ja-Wort gaben, sind mittlerweile geschieden: "Es ist jetzt nicht mehr meine Ex-Partnerin oder meine Frau, sondern meine Ex-Frau. Das ist voll krass, das jetzt gerade noch mal auszusprechen", reflektiert die 28-Jährige. Nachdem die beiden ihre Trennung bereits letztes Jahr öffentlich gemacht hatten, ist mit der Scheidung nun auch der offizielle Schlussstrich gezogen.

Trotz der Trennung zeigte sich Vanessa dankbar für die gemeinsamen Jahre mit Ina und erklärt, bis heute gern an die Tage ihrer standesamtlichen und ihrer freien Trauung zurückzudenken: "Diese beiden Tage haben mir gezeigt, dass ich das noch mal erleben möchte, weil es einfach ein Fest der Liebe ist." Gleichzeitig betont sie, dass sie sich glücklich schätzt, solch eine intensive Liebe gespürt zu haben: "Dass es so besonders ist, erleben manche Menschen in ihrem ganzen Leben nicht. Und ich habe es erlebt."

Vanessa, die in der Vergangenheit vor allem durch ihren Content auf Social-Media-Plattformen bekannt wurde und aktuell in der Datingshow "Princess Charming" die Puppen tanzen lässt, hat ihre Fans stets an wichtigen Ereignissen teilhaben lassen. So war auch ihre Liebe zu Ina ein besonderer Höhepunkt, den sie offen mit ihrer Community teilte. Die Trennung des einstigen Traumpaares, das oft für seine Harmonie bewundert wurde, kam für viele ihrer Follower überraschend. Doch Vanessas ehrliche Worte zeigen, dass sie die zwischenmenschliche Beziehung zu ihrer Ex-Frau bis heute schätzt.

AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen

Instagram / coupleontour Ina und Nessi im Disneyland, Februar 2024

Instagram / coupleontour Nessi und Ina von Coupleontour, September 2024