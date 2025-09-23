Streit mit Serkan: Samira Yavuz entschuldigt ihre Wortwahl

Während der diesjährigen Wiesn kam es zwischen Samira Yavuz (31) und ihrem Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) zu einem heftigen Streit. Grund dafür war unter anderem ein stumm geschaltetes Handy, weshalb der zweifache Vater einige Stunden nicht erreichbar war. Diese Tatsache verärgerte Samira so sehr, dass sie in ihrer Instagram-Story Luft abließ. Jetzt, wenige Tage später, nimmt Samira Stellung zu dem Vorfall und entschuldigt sich für ihre Reaktion. Sie erklärt, durch Wut und Verzweiflung habe sie Worte gewählt, die sie heute bereut. "Ich war zutiefst verletzt, verzweifelt und wütend - und habe in dieser Verfassung Dinge in unseren Chats geschrieben, die so nicht hätten passieren dürfen. Dafür möchte ich mich entschuldigen", schreibt die Influencerin und betont, dass ihre Wortwahl nicht entschuldbar sei, wohl aber durch eine momentane Überforderung und alte Wunden erklärbar. Besonders das Thema Alkohol spielte dabei eine entscheidende Rolle.

Samira gestand außerdem, dass sie einen Fehler gemacht habe, indem sie den Konflikt öffentlich austrug. Sie möchte ihre private Angelegenheit in Zukunft nicht mehr in die Öffentlichkeit tragen und betonte, dass dies ein einmaliger Ausrutscher war. "Ich weiß jetzt wieder: Private Konflikte gehören nicht in die Öffentlichkeit - besonders nicht, wenn Kinder betroffen sind. Ich habe meine Wahrheit bislang für mich behalten und werde sie auch weiterhin nicht öffentlich machen", erklärt die zweifache Mutter. Abschließend fordert sie, dass weder sie noch ihr Ex-Partner für ihre Rolle als Eltern infrage gestellt werden sollten. Sie betont, dass ihr Post nicht als Hasskampagne gedacht war, auch wenn er unüberlegt erschien.

Auch Serkan nahm kurz nach der Eskalation Stellung zum Streit und meldete sich bei seinen Fans im Netz. In seiner Story machte der Influencer öffentlich, wie sehr ihn die Vorwürfe von Samira belasteten. "Ich weiß, was sie damit bezwecken wollte und das ist für mich das Allerschlimmste gerade... Aber damit ist jetzt klar: Dieses Kapitel Samira-Serkan ist ein für alle Mal vorbei", stellte er enttäuscht fest. Besonders hart traf es ihn, dass seine Rolle als Vater erneut öffentlich kritisiert wurde. "Ich werde seit heute Morgen wieder nonstop beleidigt und das Allerschlimmste, dass wieder meine Vaterrolle infrage gestellt wird. Ich könnte heute wieder kotzen", ließ er seine Community wissen.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025