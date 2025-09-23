Turbulentes Jahr: Katy Perry zeigt sich emotional

Katy Perry (40) hat sich auf Instagram mit einem emotionalen Rückblick an ihre Fans gewandt. Ein Jahr nach dem Release ihres Albums "143" reflektierte die Sängerin über die Höhen und Tiefen, die sie in den letzten zwölf Monaten durchlebt hat. Sie zeigte sich stolz auf das, was sie erreicht hat, und betonte, wie wichtig die Community ihrer Fans für sie sei. "Mein Album war wie ein Liebesbrief an euch, und die Tour hat mir die Möglichkeit gegeben, viele von euch zu sehen", schrieb Katy. Besonders die Momente in Südamerika hätten ihre Dankbarkeit noch einmal verstärkt.

Die Musikerin offenbarte, dass das vergangene Jahr sie nicht nur beruflich, sondern auch persönlich sehr geprägt hat. Sie beschrieb, wie sie in dieser Zeit vieles über sich selbst gelernt hat, einschließlich der Frage, ob sie sich selbst lieben könne. "Heute ist die Antwort ja", teilte Katy mit. Abschließend betonte sie, dass sie aufgehört habe, die Kontrolle über die Zukunft zu erzwingen, und sich stattdessen leiten lasse – von ihrer Musik, ihren Fans und ihrem Glauben. "Meine Liebe zu euch ist bedingungslos, und ohne euch wäre das alles nicht möglich", erklärte die Sängerin in ihrem bewegenden Post.

Neben ihrer Karriere hat Katy in der Vergangenheit auch privat turbulente Zeiten durchlebt. Ihre Beziehung zu Orlando Bloom (48) endete, doch beide fokussieren sich nun auf ihre gemeinsame Tochter Daisy Dove. Trotz der Trennung haben sich Katy und der Schauspieler ihre gegenseitige Wertschätzung bewahrt. Katy unterstrich zuletzt, wie viel es ihr bedeutet, ihren Lebensweg weiterzugehen und dabei zu lernen. Ein Geschenk ihres besten Freundes, das Buch "What Katy Did Next", sei für sie symbolisch gewesen – auch wenn sie es nie gelesen habe, bleibe die Botschaft: Es gehe immer darum, weiterzumachen und zu träumen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry im September 2024 in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Popstar Katy Perry im July 2025 in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024