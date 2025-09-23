Taylor Swift erwirkt einstweilige Verfügung gegen Stalker

Taylor Swift (35) hat eine einstweilige Verfügung gegen einen Mann erhalten, der sie seit Monaten belästigt. Der 45-jährige Brian Jason Wagner darf sich der Sängerin laut TMZ nun fünf Jahre lang nicht nähern und muss einen Mindestabstand von umgerechnet rund 90 Metern zu ihr, ihrem Zuhause in Los Angeles, ihrem Fahrzeug und ihrem Arbeitsplatz einhalten. Außerdem untersagte das Gericht Wagner jegliche Kontaktaufnahme mit Taylor – ob persönlich, schriftlich oder digital – und verbot ihm den Besitz von Waffen, Munition und Körperschutz. Bereits im Mai war der Mann mehrfach unangekündigt vor Taylors Tür erschienen und behauptete unter anderem, sie sei die Mutter seines Kindes.

Wagner, der Berichten zufolge derzeit in Colorado lebt und nicht zur letzten Gerichtsverhandlung erschien, hatte zuvor durch verschiedene Aktionen für erhebliche Beunruhigung gesorgt. So soll er es laut Gerichtsdokumenten nicht nur geschafft haben, seine Adresse auf seinem Führerschein zu Taylors Haus ändern zu lassen, sondern auch versucht haben, Postsendungen von ihr umzuleiten. Taylor beauftragte einen privaten Ermittler, um Wagner aufzuspüren, allerdings blieb dieser trotz intensiver Bemühungen unauffindbar. Die Musikerin hatte angegeben, sich nach einer Reihe bedrohlicher Nachrichten und weiteren Vorfällen von Wagner zunehmend in ihrer Sicherheit eingeschränkt zu fühlen.

Taylor ist leider nicht zum ersten Mal Ziel von Stalkern. In der Vergangenheit hatte sie bereits mehrfach mit ähnlichen Situationen zu kämpfen, weshalb ihre Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig intensiviert wurden. Die Sängerin verriet schon damals, dass sie stets eine spezielle Notfallausrüstung bei sich trage, um im Ernstfall auf Bedrohungen wie Waffenangriffe vorbereitet zu sein. Die aktuelle Situation hat ihre Wachsamkeit noch weiter erhöht, da sich Taylor und ihr Team auch über mögliche Bedrohungen in sozialen Netzwerken durch extremistische Gruppen Sorgen machen.

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025

IMAGO / ZUMA Press Wire Taylor Swift, Sängerin

