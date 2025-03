Dieser Promibäcker hat die Experten am meisten überrascht

In der aktuellen Staffel von Das große Promibacken gibt eine Vielzahl bekannter Gesichter wieder alles dafür, sich mit ihren Backkünsten zu beweisen, um 10.000 Euro für einen guten Zweck und den goldenen Cupcake zu gewinnen. Dabei werden die Promis von den Experten Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs bewertet. Doch welcher der zehn Kandidaten erstaunte sie am meisten? Das verraten die beiden jetzt auf dem Pop-up-Event der Sendung exklusiv gegenüber Promiflash! "Ich war wirklich überrascht von Pierre Littbarski und Senna Gammour. Den beiden hätte ich nicht zugetraut, dass sie sich auf so ein Abenteuer einlassen", offenbart die Konditormeisterin.

Dieser Meinung schließt sich der Sterne-Patissier an. "Als großer 1. FC Köln-Fan war mein persönliches Highlight, Pierre Littbarski zu treffen. Das war ein absoluter Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist", betont er gegenüber Promiflash. Der ehemalige Kicker überzeugte allerdings nicht nur die Juroren, sondern auch seine Mitstreiter: Das Ex-Monrose-Mitglied zeigt sich nämlich ebenso begeistert von dem 64-Jährigen. "Dass er Disziplin hat, war mir klar, er ist schließlich Profifußballer und Weltmeister. Aber womit er mich wirklich überrascht hat, war seine Kreativität bei der Kombination seiner Zutaten", schwärmt Senna.

Dass ein Ex-Fußballer so mit seinen Backkünsten begeistern kann, ist laut Bettina aber genau das, was "Das große Promibacken" ausmacht. "Man lernt Promis von einer ganz neuen Seite kennen und entdeckt, was sie draufhaben", betont sie im Gespräch mit Promiflash. Wie sich Pierre in den kommenden Folgen schlagen wird, bleibt abzuwarten – er muss sich derzeit nämlich noch gegen sechs weitere Kollegen durchsetzen. Zuletzt musste Steffen Groth (50) die Show verlassen. Der Schauspieler konnte neben Bruce Darnell (67) die wenigsten Punkte mit seiner Kreation sammeln. "Mit 30,5 Punkten endet das Backabenteuer heute für Steffen", verkündeten die Experten.

Joyn / Claudius Pflug Pierre Littbarski bei "Das große Promibacken" 2025

Joyn / Claudius Pflug Senna Gammour bei "Das große Promibacken"

