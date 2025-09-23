Ryan und Ex-Flirt Edda geraten im Sommerhaus aneinander

Im Sommerhaus der Stars wurde es in der vierten Folge zwischen Ryan Wöhrl und Edda Pilz laut. Die beiden Reality-TV-Stars, die sich in der Sendung Are You The One? bereits nähergekommen sind, aber im Streit auseinandergegangen waren, trafen dort wieder aufeinander – allerdings nicht ohne Spannungen. Der Funke zündete, als Edda und ihr Partner Michael Klotz sich in einer Spielrunde retten konnten. Dies quittierte die Influencerin mit einem Mittelfinger in Ryans Richtung. Das ließ dieser nicht auf sich sitzen und sprach Edda direkt darauf an: "Mittelfinger muss nicht sein. Lass es einfach mit dem Mittelfinger, das hat nichts mit Niveau zu tun."

Diese Worte brachten die Situation endgültig zum Eskalieren. Edda erhob schwere Vorwürfe gegen Ryan und brach eine alte Geschichte erneut auf. "Du hast mich in der Vergangenheit öfter beleidigt. Du hast gesagt, mein Körper ist gut, mein Gesicht ist hässlich. Ganz Deutschland hat das gesehen", warf die Blondine ihm vor. Ryan hingegen bestritt diese Behauptung energisch und erklärte, so etwas nie gesagt zu haben. Doch Edda ließ sich nicht beirren und konterte weiter: "Du kannst froh sein, dass Atmen ein Reflex ist, sonst wärst du schon tot. Du kannst gut aussehen, was anderes kannst du nicht."

Schon während ihrer gemeinsamen Zeit bei "Are You The One?" schwelte der Konflikt zwischen den beiden Reality-Newcomern. Ryan hatte damals klargemacht, dass er sich "nicht vorstellen kann, Edda draußen weiterhin kennenzulernen". Dies bekräftigte der Landshuter in einem Promiflash-Interview: "Ich habe ihr nie irgendeine Sicherheit gegeben." Für den Partner von Lina war die Sache eindeutig – mit einer Liebesreunion abseits der Kameras wollte er nichts zu tun haben. Doch schon damals waren die beiden Streithähne nicht einer Meinung.

Collage: Instagram / ryanwoe, Instagram / edda.elisa Collage: Ryan Wöhrl und Edda Pilz

RTL Ryan, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

RTL Edda, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin 2025