Streit im Flieger: Jörg und Desiree Hansen wurden verhaftet

Jörg Hansen und seine Frau Desiree Hansen sorgten auf einem Flug von Palma nach Düsseldorf für einen Zwischenfall, der in einer vorläufigen Festnahme endete. Wie der Realitystar in einem Interview mit Promiflash erzählte, eskalierte die Situation am 22. September aufgrund eines Streits mit der Flugbesatzung. Alles begann, als die Stewardess Desiree für das Halten einer Handtasche am Notausgang tadelte. Obwohl das Paar die ersten Kommentare noch hinnehmen konnte, schaukelte sich die Stimmung nach weiteren verbalen Konfrontationen hoch. Schließlich wurden die Hansens nach der Landung von vier Polizisten aus dem Flugzeug geholt.

Im Gespräch mit Promiflash schilderte Jörg die hitzige Szenerie an Bord: "Die Crew hatte wohl schon den vierten Flug ohne Pause hinter sich, da war die Stimmung angespannt." Der Streit gipfelte, als Desiree die Stewardess beleidigte und Jörg sich verbal mit einem weiteren Flugbegleiter anlegte. Nachdem die Airline verlangt hatte, dass sich das Paar entschuldigt, was dieses jedoch verweigerte, ließ die Polizei sie letztendlich wieder frei. Jörg beschreibt die Reaktion der Airline und der Polizei als übertrieben und kündigt rechtliche Schritte an, da seiner Ansicht nach die Eskalation nicht von ihnen ausgegangen sei.

Die Hansens sind für ihren offenen Umgang mit Konflikten bekannt und teilen regelmäßig Einblicke in ihr Leben auf Social Media. Während ihre Fans sie gerade für ihre Ehrlichkeit schätzen, stößt ihr Verhalten auch auf Kritik. Jörg und Desiree betonen jedoch immer wieder, dass sie sich von Meinungen anderer nicht beeinflussen lassen. Auch in diesem Fall lassen sie sich nicht einschüchtern und wollen sich juristisch gegen die Vorwürfe wehren. Ob diese Eskalation bei zukünftigen Reisen des Paares noch nachwirken wird, bleibt abzuwarten.

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Jörg und Desiree Hansen im Dezember 2024

Nicole Kubelka / Future Image Desiree und Jörg Hansen, Realitystars

RTL / Kimberly Bender Desiree und Jörg Hansen, "Stranger Sins"-Teilnehmer