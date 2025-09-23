Liaison bestätigt: Jannik und Bill Kaulitz haben geknutscht

Die Liebesgerüchte um Jannik Kontalis (29) und Bill Kaulitz (36) brechen nicht ab. Vor allem nachdem sie gemeinsam auf dem Oktoberfest gesichtet wurden. Die beiden waren am 21. September in München unterwegs und zwischen dem Reality-TV-Star und dem Tokio Hotel-Sänger scheint es ordentlich zu knistern. Gegenüber RTL bestätigte Jannik nur einen Tag später sogar, dass es zu einem Kuss kam. "Ja, klar", erwiderte er auf die Frage danach und fügte hinzu: "Wir haben uns gesehen, gefunden, direkt verstanden. Uns ist alles egal und wir machen einfach das, worauf wir Bock haben."

Das Duo zeigte sich während des Volksfestbesuchs ausgelassen und unbeschwert. Für den Oktoberfest-Neuling Jannik schien Bill als erfahrener Wiesn-Gänger die perfekte Begleitung zu sein. Sichtlich gut gelaunt genossen sie das bayerische Flair. "Wir mögen uns. Immer wenn wir uns sehen, haben wir viel Spaß", erklärte Jannik. Dabei schien die Verbindung zwischen den beiden im Spätsommer zunächst erkaltet, nachdem der TV-Star zwischenzeitlich mit einer anderen Frau gesichtet wurde und Bill nach dessen Party auf Instagram entfolgt war. Diese Tage sind aber wohl Schnee von gestern.

Bill hatte in den vergangenen Tagen bereits die Gelegenheit genutzt, intensiv in die Wiesn-Stimmung einzutauchen. Gemeinsam mit anderen Prominenten wie dem früheren Fußballstar Rúrik Gíslason (37) wurde er im berühmten Käferzelt gesichtet. Aufmerksamen Besuchern fiel dabei Jannik an seiner Seite auf und das Spektakel wurde unter anderem in einem Video auf TikTok festgehalten. Ob zwischen den beiden mehr als nur ein unverbindlicher Flirt läuft oder doch mehr, behalten die zwei aktuell aber noch für sich.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

TikTok / _magdalen_a_ Bill Kaulitz und Jannik Kontalis auf dem Oktoberfest

Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles