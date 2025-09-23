Nina Dobrev und Zac Efron sind laut Insider bloß Freunde

Gerüchte um eine mögliche Romanze zwischen Nina Dobrev (36) und Zac Efron (37) sorgten in den letzten Tagen für Aufsehen. Auslöser waren Fotos, die die beiden Schauspieler in ausgelassener Stimmung und vertrauten Momenten zeigten. Doch ein Insider verriet dem Magazin Us Weekly, dass die Vampire Diaries-Darstellerin und der High School Musical-Star keineswegs ein Paar seien. "Sie sind seit über einem Jahrzehnt enge Freunde", hieß es. Bekannte der beiden Schauspieler scherzen zwar oft darüber, dass sie ein gutes Paar abgeben würden, aber zwischen Nina und Zac sei nie mehr als platonische Freundschaft gewesen.

Nach ihrer Trennung von Shaun White (39), mit dem sie verlobt gewesen war, verbrachte Nina einige Zeit mit Freunden auf einer Yacht vor der italienischen Küste. Neben Zac waren auch Miles Teller (38) und seine Frau Keleigh, Chace Crawford (40) mit seiner Freundin Kelsey Merritt (28) und einige andere Freunde mit an Bord. Die Schauspielerin fühlt sich laut einer Quelle besonders von ihrem engen Freundeskreis aufgefangen, der ihr in den letzten Monaten geholfen habe, wieder positiv in die Zukunft zu blicken. "Nina hat viel Liebe und Unterstützung von ihren Freunden bekommen, die dabei halfen, ihre Stimmung zu heben", erklärte die anonyme Quelle.

Das Liebes-Aus zwischen Nina und Shaun war vor allem für die Fans der beiden eine Überraschung. Erst vor wenigen Monaten verlobten sich die zwei. Ein Insider bestätigte gegenüber dem Magazin: "Sie hatten gerade erst angefangen, ihre Hochzeit zu planen, als sie sich zur Trennung entschieden haben." Zudem betonte er, wie schwer das Ende der Beziehung für Nina sei: "Sie ist am Boden zerstört." Was der genaue Grund für die Trennung ist, ist bisher nicht bekannt – Betrug kann offenbar aber ausgeschlossen werden.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Zac Efron und Nina Dobrev

Anzeige Anzeige

Instagram / keleighteller Chace Crawford, Miles Teller, Nina Dobrev, Zac Efron und Keleigh Teller im September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nina Schauspielerin Nina Dobrev und Sportler Shaun White