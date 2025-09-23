Fans verwirrt: Hat Nura etwa ihre "Traumfrau" geheiratet?

Rätselraten bei den Fans von Nura (36)! Die Rapperin hat auf Social Media mit Andeutungen für reichlich Verwirrung gesorgt. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich in einem eleganten Anzug und fragte: "Darf man so süß aussehen, wenn man seine Traumfrau heiratet? Wie findet ihr meinen Anzug und würdet ihr auch 'Ja' sagen?" Doch damit nicht genug: Auf TikTok teilte sie ein Video mit dem Titel "POV: du heiratest" und unterlegte den Post mit Emojis von einem Ring, einer Kirche und einer Braut. Ihre Follower sind nun ratlos: Hat die Musikerin wirklich geheiratet – und wenn ja, wen?

Die Reaktionen ihrer Community blieben nicht aus. Eine Flut von Kommentaren zeigt die Verwirrung, die Nura ausgelöst hat. "Ich hab paar Kapitel übersprungen, glaube ich", schrieb ein User. Ein anderer fragte direkt: "Was habe ich verpasst?" Die Frage, ob das Ganze Realität oder nur ein spielerischer Social-Media-Gag ist, bleibt offen. Da Nura bisher keine weiteren Details preisgegeben hat und sich in der Vergangenheit oft humorvoll und mit Überraschungen auf ihren Plattformen zeigte, ist es schwer zu sagen, ob tatsächlich eine Hochzeit stattgefunden hat oder ob sie mit dieser Aktion einfach nur Stimmung machen wollte.

Nura dürfte den meisten vom früheren Duo SXTN bekannt sein. Gemeinsam mit Juju (32) begeisterte die Musikerin zahlreiche Menschen. Doch irgendwann trennten sich die beiden. Viele Fans wünschen sich ein Comeback der beiden – könnte dieser Wunsch in Erfüllung gehen? "Ich weiß nicht, wie oft ich eigentlich gesagt habe, dass ich keinen Bock habe und niemals – nur über meine Leiche – wieder in diese Band gehen würde", erklärte Nura ihren Fans auf TikTok ganz ehrlich. Die Musikerin betonte, dass sie mit diesem Kapitel ihres Lebens abgeschlossen habe und die stetigen Nachfragen sie an einen Ex-Freund erinnerten, der "die ganze Zeit wiederkommen und es wieder versuchen will".

Anzeige Anzeige

Instagram / nura Nura, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nura Nura, Rapperin

Anzeige Anzeige

Getty Images Nura und Juju als SXTN