Nach Trennung: Kelsea Ballerini über erstes Date mit Chase

Kelsea Ballerini (32) erinnert sich kurz nach ihrer Trennung von Chase Stokes (33) an ihr erstes Treffen. Im Dezember 2022 hatte die Sängerin den Schauspieler via Instagram kontaktiert, was schließlich zu einem Treffen im Januar 2023 führte. Ihre gemeinsame Zeit begann mit einer romantischen Geste: "Er stieg aus seinem Bronco, sagte kein Wort, küsste mich und meinte: 'Gott sei Dank bist du echt'", erinnerte sie sich in einem Gespräch im Podcast "Call Her Daddy". Doch diese Liebesgeschichte hat inzwischen ein Ende gefunden.

Im selben Podcast gab die Musikerin auch intime Einblicke in ihre vergangenen Erfahrungen und den Wandel in ihrem Leben. Während sie in vorherigen Beziehungen das Gefühl hatte, ihr Sexleben lediglich auf den Partner ausrichten zu müssen, habe sich dies durch die Beziehung zu Chase grundlegend verändert. "Jetzt habe ich verstanden, dass es ein echtes Verbindungsglied in einer Beziehung sein kann", erklärte Kelsea. Dieser neue Blickwinkel scheint sie auf persönlicher und emotionaler Ebene bereichert zu haben. "Ich habe eine wirklich schöne Zeit", fügte sie hinzu.

Die Trennung der beiden wurde Mitte September offiziell verkündet und kam für viele Fans völlig unerwartet. Ein Sprecher bestätigte damals gegenüber dem Magazin People: "Sie sind zwei Erwachsene, die alles gegeben und versucht haben, ihre Beziehung zum Funktionieren zu bringen, aber letztendlich ist es ihnen nicht gelungen. So etwas kommt vor." Besonders überraschend wirkte das Aus auch deshalb, weil der Schauspieler nur zwei Tage zuvor im Netz einen liebevollen Geburtstagsgruß an die Musikerin veröffentlicht hatte. Darin schrieb er: "Obwohl du immer wieder sagst, dass du dich nicht auf die 32 freuen würdest, sage ich, dass ich mich auf mehr davon freue. Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe".

Getty Images Kelsea Ballerini und Chase Stokes, November 2024

Getty Images Kelsea Ballerini

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini, November 2024