Nicole Kidman sorgt sich um ihre Tochter Sunday Rose

Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) blicken mit gemischten Gefühlen auf die ersten Schritte ihrer Tochter Sunday Rose (17) in die glamouröse Welt des Modelns. Die 17-Jährige hat zuletzt während der New York Fashion Week für Aufsehen gesorgt, als sie ohne ihre Eltern an prestigeträchtigen Veranstaltungen teilnahm, darunter ein schillerndes Chanel-Event. Obwohl Nicole und Keith stolz auf die Ziele ihrer Tochter sind, macht ihnen die rasante Entwicklung zu schaffen - das berichtet die Dailymail. Besonders Nicole hatte gehofft, noch ein weiteres Jahr mit ihrer ältesten Tochter zu Hause verbringen zu können.

Der Übergang vom Familienalltag in das Rampenlicht fällt der Schauspielerin und dem Musiker nicht leicht, denn sie möchten sicherstellen, dass Sunday auf ihrem Weg nicht von schlechten Einflüssen umgeben ist. Laut einem Insider wollen die beiden verhindern, dass ihre Tochter als typisches "Nepo-Baby" abgestempelt wird und eine Diva-Attitüde entwickelt. Dennoch respektieren sie Sundays entschlossenen Ehrgeiz, ihren Traum zu verwirklichen. Die junge Frau hat sich dabei an die von ihren Eltern aufgestellten Regeln gehalten, erst mit 16 Jahren in die Branche einzusteigen und ihre schulischen Verpflichtungen immer an erste Stelle zu setzen. Sunday zeigt sich sehr bewusst über die Herausforderungen, die mit ihrer neuen Karriere kommen.

Für Nicole ist diese Situation besonders emotional, da sie in ihrer Jugend selbst um Anerkennung kämpfen musste. Auch wenn sie die online geäußerte Kritik an ihrer Tochter verletzt, erinnert sie sich daran, selbst als Teenager mit ähnlichen Hürden konfrontiert gewesen zu sein. Sunday scheint jedoch mit klarem Kopf und der Unterstützung ihrer Eltern in diese neue Welt zu starten. "Es sind Papas Geschichten über schwierige Zeiten, die mich auf dem Boden halten", sagte Sunday kürzlich in einem Interview. Trotz ihrer Besorgnis bleibt Nicole stolz auf ihre Tochter und den einzigartigen Weg, den sie beschreitet.

Getty Images Sunday Rose Kidman-Urban und Nicole Kidman bei der W-Magazine-Party, Januar 2025

Instagram / sundayrose Sunday Rose Kidman-Urban, April 2025

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei den Oscars 2022