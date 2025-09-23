Nina Chuba hat den Kontakt zu Teil ihrer Familie abgebrochen

Nina Chuba (26), die mit ihrem Hit "Wildberry Lillet" über Nacht zum Star wurde, hat einen radikalen Entschluss gefasst. Die Sängerin gab in einem Interview mit dem Spiegel bekannt, dass sie den Kontakt zu einem Teil ihrer Familie abgebrochen hat. Der Grund: politische Meinungsverschiedenheiten. Einige ihrer Verwandten aus Sachsen-Anhalt, einem Bundesland mit einer starken Unterstützung für die AfD, vertreten Haltungen, die Nina nicht akzeptieren kann. "Ich habe mit einem Teil meiner ostdeutschen Familie gebrochen, weil sie politische Haltungen vertreten, für die ich nicht stehe", betonte sie und erklärte weiter: "Ich kann da auch keine falsche Toleranz oder Verständnis zeigen."

Dieser Schritt fiel Nina alles andere als leicht. Zuletzt stand die 26-Jährige auch beruflich enorm unter Druck: Ihr neues Album "Ich lieb' mich, ich lieb' mich nicht" erschien vor wenigen Tagen und sorgte für zusätzlichen Stress. Aufgrund der Anforderungen und Belastungen im Musikbusiness musste die Sängerin sogar therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Frauen hätten es in dieser Branche besonders schwer, so Nina: "Als Frau in dieser Branche musst du dich ständig beweisen." Ihre Erfahrungen zeigen, dass selbst nach einem Durchbruch die Herausforderungen nicht weniger werden. Damit verweist sie auch auf den Umgang mit anderen erfolgreichen Künstlerinnen wie Taylor Swift (35), die oft härter als ihre männlichen Kollegen kritisiert werden.

Nina startete ihre künstlerische Karriere zunächst als Schauspielerin, bevor sie die Musikwelt eroberte. Viele Fans kennen die Musikerin vielleicht noch aus der Kinderserie "Die Pfefferkörner". Besonders mit ihrem viralen Hit "Wildberry Lillet" gelang ihr der große Durchbruch im Sommer 2022, der ihr Leben nachhaltig veränderte – privat wie beruflich. Trotz ihres Erfolgs ist sie jedoch nicht bereit, bei ihren Werten Kompromisse einzugehen. Der Bruch mit einem Teil ihrer Familie zeigt, wie wichtig ihr Haltung und Überzeugung sind. Sie möchte als Künstlerin und Person ein klares Zeichen setzen, auch wenn sie dafür schwere persönliche Entscheidungen treffen muss.

IMAGO / epd Nina Chuba im September 2025

IMAGO / Berlinfoto Nina Chuba bei einem Konzert in Berlin, Juli 2025

Instagram / ninachuba Nina Chuba im April 2024