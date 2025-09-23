Nur Drohung? Lina zieht in Erwägung, Edda Pilz anzuzeigen

Im Sommerhaus der Stars kam es in der vierten Folge zu einem hitzigen Streit zwischen Lina und Edda Pilz. Auslöser war eine angebliche Beleidigung von Linas Freund Ryan Wöhrl gegenüber Edda. Die Reality-TV-Darstellerin behauptete, Ryan habe sie während ihrer Teilnahme bei Are You The One? als hässlich bezeichnet. Sowohl Ryan als auch Lina wiesen diesen Vorwurf energisch zurück. Die Lage eskalierte, als Edda in einem Wortgefecht mit Lina die Beherrschung verlor und sie als "behindert" beschimpfte. Lina reagierte zunächst geschockt und meldete sich nun auf Instagram zu Wort.

In einer Story ließ Lina ihrem Ärger freien Lauf und schilderte ihre Sicht der Ereignisse. "Ich war so geschockt, wie ein Mensch so krank sein kann", schrieb die Reality-Darstellerin und deutete an, dass Eddas Verhalten möglicherweise auf noch bestehenden Gefühlen für Ryan beruhen könnte. "Dann sagt sie, Ryan hat sie beleidigt und dass es ja Videobeweise gibt - diese sind aber nirgends zu finden", fügte sie hinzu. Lina denkt nun sogar über rechtliche Schritte nach: "Vielleicht sollte ich mal Edda anzeigen für ihre ganzen Beleidigungen uns gegenüber so wie sie es auch bei jedem immer macht." Ob sie die Aussage ernst meint, ist bislang unklar.

Die Spannungen zwischen Edda und Ryan haben eine längere Vorgeschichte. Bereits bei "Are You The One?" hatten sie eine kurze Liaison, die jedoch im Streit endete. Im Sommerhaus sorgte Edda zuletzt mit ihrem Verhalten für Aufsehen, als sie Ryan den Mittelfinger zeigte. Daraufhin konfrontierte Ryan sie direkt und kritisierte die provokante Geste. Die erneute Eskalation mit Lina zeigt nun, dass die Konflikte der Vergangenheit offenbar noch lange nicht beigelegt sind. Ob der aktuelle Streit zwischen Edda und Lina das letzte Wort in der Angelegenheit bleibt, ist unklar.

Lina und Edda

Edda Pilz und Michael Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025

Lina und Ryan, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

