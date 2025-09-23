Nach zwei Babys: So bekam Cheyenne Ochsenknecht Figur zurück

Cheyenne Ochsenknecht (25) begeistert derzeit ihre Fans auf Instagram, wo sie stolz ihren schlanken Body zur Schau stellt. Was viele dabei besonders beeindruckt: Die 25-Jährige ist bereits Mutter von zwei Kindern, die sie mit ihrem Mann Nino Sifkovits (30) großzieht. Als die Landwirtin kürzlich ein neues Bild postete, in dem sie bauchfrei posiert, ließen die neugierigen Fragen ihrer Anhänger nicht lange auf sich warten. Besonders viele Nutzer wollten wissen, wie Cheyenne nach zwei Schwangerschaften wieder zu ihrer schlanken Figur gekommen ist. Mit ihrem humorvollen Stil hat die 25-Jährige schnell eine Antwort parat: "Bettsport."

Doch nach dieser scherzhaften Antwort ergänzte sie anschließend ehrlich: "Fragt mich nicht, ich hab einfach echt gute Gene. Also nein, kein Sport oder Diät." Als Fan-Nachfragen konkreter wurden, insbesondere wie oft Cheyenne ins Fitnessstudio geht, überraschte die zweifache Mutter erneut mit einer amüsanten Reaktion: "-1000", schrieb sie zu dem Thema. Cheyenne scheint also keinen festen Fitnessplan zu verfolgen, beeindruckt aber dennoch durch ihre beneidenswerte Figur.

Cheyenne kann sich nicht nur in Sachen Veranlagung, sondern auch im Thema Liebe mehr als glücklich schätzen. Mit Nino geht die Reality-TV-Persönlichkeit bereits seit 2019 gemeinsam durchs Leben. Im August 2022 – im Alter von 22 Jahren – gaben sich Cheyenne und der Landwirt das Jawort. Schon ein Jahr vor der Hochzeit bekam das Paar zum ersten Mal Nachwuchs. Im März 2021 hat ihre Tochter Mavie das Licht der Welt erblickt. Im Mai 2023 wurde Mavies kleiner Bruder Matteo geboren.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im Dezember 2024

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits it ihren Kindern Mateo und Mavie, März 2024

IMAGO / Horst Galuschka Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht, Oktober 2024

