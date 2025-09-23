Nikola Glumac klärt auf: Darum heiratet er Kim in Las Vegas

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) haben eine spektakuläre Location für ihre Hochzeit gewählt: Das Reality-TV-Paar will in Las Vegas den Bund fürs Leben schließen. Doch bei der geplanten Zeremonie, die per Livestream zu sehen sein wird, gab es im Netz Zweifel an der Gültigkeit der Ehe. Einige User äußerten Bedenken und fragten, ob eine solche Hochzeit in Vegas rechtlich anerkannt sei. Über Instagram ging Nikola nun auf die Kritik ein und klärte auf: "Wir sind keine Bürger von Deutschland oder Serbien mehr. Wenn man in Vegas offiziell heiratet, ist unsere Ehe international überall gültig. Am Ende muss man es nur in den VAE fix abstempeln lassen."

Er betonte, dass es keinen Grund gebe, die Ehe in Deutschland oder Serbien zusätzlich registrieren zu lassen, da die beiden sich aus diesen Ländern abgemeldet hätten. Nikola zeigte sich dabei sichtlich genervt von den Vorwürfen und machte deutlich: "Wenn ich die Nachrichten sehe, wie manche schreiben: 'Ja, aber in Deutschland oder Serbien ist das nicht anerkannt, warum macht ihr das dort?' Leute, wir leben in den Vereinigten Arabischen Emiraten, haben hier bald unser Golden Visa und unsere Zukunft ist hier." Mit dieser Erklärung setzt er einen klaren Schlussstrich unter die Diskussionen.

Die Entscheidung, ihre Trauung nicht nur in der Unterhaltungshauptstadt der Welt abzuhalten, sondern diese auch live mit ihren Fans zu teilen, spiegelt die Beziehung der Promis unter Palmen-Bekanntheiten hervorragend wider: Schon die Anfänge ihrer Liebe teilten Kim und Nikola offen auf Social Media. Die beiden sind, mit Unterbrechung, seit Ende vergangenen Jahres liiert und erwarteten wenige Monate später eine Tochter, die Kim verlor. Zahlreiche Promis sowie Social-Media-Nutzer hinterfragen die Authentizität der Schwangerschaft sowie die Beziehung der Realitystars jedoch: Sie vermuten, dass hinter allem bloß PR stecke.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac