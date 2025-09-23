Wilde Sause: Pippa Middleton soll zu laut gefeiert haben

Pippa Middleton (42), die jüngere Schwester von Prinzessin Kate (43), steht derzeit in der Kritik. Der Grund: eine üppige Geburtstagsparty, die sie für ihren Ehemann James Matthews (50) zum 50. Geburtstag veranstaltet hat. Die Feier fand auf dem Anwesen der Familie Matthews in einem kleinen Dorf in der Grafschaft Berkshire statt. Ein besonderes Highlight war eine Flugshow mit Spitfire-Flugzeugen – ein Anblick, der bei den Gästen für Begeisterung sorgte. Doch die Nachbarn sahen das Ganze weniger positiv. Viele beschwerten sich über den Lärm, der nicht nur ihre Ruhe störte, sondern angeblich auch Tiere in der Umgebung aufgeschreckt haben soll.

Die Party war nicht nur laut, sondern zog sich auch bis nach Mitternacht hin. Berichten zufolge dröhnte die Musik bis 1:30 Uhr durchs Dorf, sehr zum Ärger einiger Bewohner. "Eine Frage der Höflichkeit und des Respekts", kritisierte ein Dorfbewohner gegenüber Daily Mail. Das Motto der Veranstaltung soll an die Formel-1-Leidenschaft von James angelehnt gewesen sein. Unter den Gästen befanden sich angeblich auch Prinz William (43) und Prinzessin Kate sowie bekannte Persönlichkeiten wie der ehemalige "Red Bull Racing"-Teamchef Christian Horner (51) und seine Frau, die Sängerin Geri Halliwell (53).

Pippa, die sonst eher durch ihre Zurückhaltung Schlagzeilen meidet, gilt als ein Teil der britischen High Society und steht ihrer Schwester Kate oft bei öffentlichen Auftritten wie Wimbledon oder Weihnachtsgottesdiensten bei. Die Mutter von drei Kindern hatte sich nach ihrer Hochzeit weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und führt ihr Leben abseits des Rampenlichts. Trotzdem sorgt sie mit ihrem Lebensstil immer wieder für Aufmerksamkeit und polarisiert dabei die Meinungen – ganz wie bei dieser aufwändigen Feier, die für so viel Wirbel sorgte.

Getty Images Pippa Middleton und James Matthews im Jahr 2018

Getty Images Pippa Middleton und James Matthews bei ihrer Hochzeit 2017

IMAGO / i Images Prinzessin Kate und Prinz William im Jahr 2019

