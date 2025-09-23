Nikola-Ehe ohne Liebe? Gloria Schwesinger wettert gegen Kim

Zwischen Gloria Schwesinger (33) und Kim Virginia Hartung (30) kochen die Emotionen hoch. Die Fronten verhärten sich weiter, nachdem Kim öffentlich angedeutet hatte, Gloria hätte ihren Ex-Mann Nikola Glumac (29) nicht aus Liebe geheiratet. In einer ausführlichen Instagram-Story wehrte sich Gloria prompt gegen dieses Narrativ. "Nikola hat mich genauso geliebt, wie er jetzt vorgibt, Kim zu lieben", stellte sie klar und machte deutlich, dass sie diese Anschuldigung für "heuchlerisch" hält. Gleichzeitig warnte Gloria davor, dass solche Aussagen womöglich Konsequenzen haben könnten, wenn staatliche Stellen auf Instagram mitlesen: "Darauf habe ich keine Lust. Deswegen ausschließlich mein Statement, um mich vor Dummheit anderer zu schützen. Ich mache hier klar: Unsere Ehe war aus Liebe."

Neben ihrer Verteidigung sieht sie in Kims Worten eine Gefahr für sich selbst. "Wenn eine Behörde das sieht und falsch interpretiert, könnte das rechtliche Konsequenzen für uns alle haben", schrieb Gloria weiter und appellierte daran, bei derartigen Äußerungen "das Hirn einzuschalten", um Streitigkeiten und Missverständnisse nicht weiter zu provozieren. Gloria ließ es sich außerdem nicht nehmen, gegen Kims und Nikolas geplante Zeremonie in den USA auszuteilen. Sie bezeichnete die zukünftige Eheschließung als Nachmache einer anderen prominenten Hochzeit und spottete: "Viel Erfolg bei eurer Las-Vegas-Hochzeit, die nur ein billiger Abklatsch von Leyla und Mike Heiter sein wird. Eine echte TV-Produktion war wohl nicht drin."

Privat hat Gloria schon länger mit ihrem Ex-Mann abgeschlossen. Die Influencerin führt seit Anfang 2023 eine Beziehung mit ihrem Micha (34). Vor rund zwei Monaten konnte die Reality-TV-Bekanntheit auch endlich namenstechnisch einen Schlussstrich ziehen: Nachdem sie ihre Ehe mit Nikola offiziell beendet hatte, gelang es Gloria, auf Instagram wieder ihren Mädchennamen anzunehmen. "Das ist mein Neuanfang, ich fühle mich endlich wieder wie ich selbst", freute sie sich darüber.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / gloria.glumac, Instagram / kimvirginiaa Collage: Gloria Schwesinger, Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Nikola Glumac und Gloria Schwesinger, 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, September 2025