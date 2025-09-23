Luca und Christina Hänni genießen Rendezvous in der Luft

Die Let's Dance-Sweethearts Luca (30) und Christina Hänni (35) haben gemeinsam eine luftige Premiere erlebt: Das Ehepaar wagte sich in Interlaken zum ersten Mal beim Gleitschirmfliegen in die Höhe. Christina, bekannt für ihre Begeisterung für neue Aktivitäten, dokumentierte das Erlebnis mit einem Video auf Instagram und beschrieb den Tag als "perfekten letzten sonnigen Tag". Auch wenn es bei der Landung zu einer kleinen Überraschung kam, als Christina auf dem Schirm ihres Mannes landete, tat dies ihrer Freude keinen Abbruch. "Ich will direkt noch mal!", schwärmte sie im Anschluss.

Das Gleitschirmabenteuer könnte tatsächlich der Beginn eines neuen Hobbys für die Tänzerin sein. Christina äußerte auf Social Media sogar den Wunsch, einen Flugschein zu machen. Dabei war das ungewöhnliche "Date à la Hänni", wie sie es selbst nennt, nur die Krönung einer gelungenen Auszeit. Zuvor hatten sie mit ihrer Familie einen erholsamen Urlaub in den italienischen Alpen verbracht. Neben Wellness und kulinarischen Highlights standen auch Aktivitäten mit ihrer Tochter im Fokus – von Spaziergängen bis zu Besuchen bei Pferden und Lamas.

Christina und Luca lernten sich dank ihrer Teilnahme an der Show "Let's Dance" kennen. Damals war der Sänger noch mit seiner Ex Michèle liiert, machte im März 2020 jedoch die Trennung publik. Nur wenige Monate später kamen dann die Neuigkeiten, die zahlreiche Fans bereits vermutet hatten: Luca und seine Tanzpartnerin Christina waren tatsächlich ein Paar. Mittlerweile sind die beiden seit knapp zwei Jahren verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter, die im Juni 2024 das Licht der Welt erblickte.

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Tänzerin Christina Hänni, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Christina Hänni mit ihrer Tochter, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024