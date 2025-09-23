Nach Drama: So steht Cheyenne Ochsenknecht heute zu Yeliz

Zwischen Cheyenne Ochsenknecht (25) und Yeliz Koc (31) gibt es jede Menge Geschichte. Cheyennes Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (33) war mit Yeliz liiert, aus dieser Beziehung stammt ihre gemeinsame Tochter Snow Elanie Koc (3). Doch kurz vor Snows Geburt trennten sich der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) und die Reality-TV-Bekanntheit bereits. Daraufhin folgte über lange Zeit hinweg ein Rosenkrieg: Yeliz warf Jimi vor, sie im Stich zu lassen und Snow zu vernachlässigen, Jimi behauptete, er habe nie Vater werden wollen. Mittlerweile haben sich die Wogen scheinbar geglättet und Jimi und Yeliz pflegen wieder guten Kontakt. Doch wie steht seine Familie heute zu Yeliz?

Diese Frage beantwortet Jimis kleine Schwester Cheyenne aktuell in ihrer Instagram-Story. "Natürlich sind gewisse Dinge vorgefallen", gibt sie zu bedenken, betont aber: "Gerade, wenn Kinder im Spiel sind, sollte man sich zusammenreißen." Nicht nur Yeliz ist Mama einer kleinen Tochter – auch Cheyenne hat bereits zwei Sprösslinge im ähnlichen Alter, Mavie und Matteo. Zu Geburtstagen und Co. treffen sich die Cousins und Cousinen gerne. Cheyenne betont, dass der Umgang mit Yeliz und Snow bislang "ohne Probleme" funktioniert.

Nicht nur zu Yeliz hatte Jimi den Kontakt eine Zeit lang abgebrochen – auch mit Cheyenne lag er im Clinch. Mittlerweile pflegen die Geschwister aber wieder ein gutes Verhältnis. Nach Jimis Trubel mit dem Gesetz im vergangenen Sommer kam er sogar auf Cheyennes Bauernhof in Österreich unter. Erst kürzlich zeigten die beiden ihre neue, gefestigte Bindung stolz im Netz.

ActionPress, Instagram Collage: Cheyenne Ochsenknecht, Yeliz Koc

IMAGO / BREUEL-BILD Cheyenne Ochsenknecht beim HeidiFest im Münchner Hofbräuhaus

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025