Nacktshooting? Marvin Kleinen stellt Sommerhaus-Jenny bloß

Im Sommerhaus der Stars flogen jetzt ordentlich die Fetzen: Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart sorgten mit einem heftigen Streit für Aufsehen. Auslöser war eine Diskussion über Nacktshootings, in der Marvin seine Partnerin vor allen anderen bloßstellte. Während Jennifer betonte, niemals für ein Magazin wie den Playboy blankzuziehen, war Marvin anderer Meinung. "Natürlich würde sie das machen", schoss er zurück. Als sie darauf beharrte, dass für sie andere Optionen attraktiv seien, um finanziellen Erfolg zu erreichen, ließ Marvin nicht locker und warf ihr vor, bereits einmal anzügliche Bilder in Auftrag gegeben zu haben. Die hitzige Debatte eskalierte, als Jennifer empört zurückfeuerte: "Was denkst du dir eigentlich, dass du deinen Mund aufmachst und hier Sachen über mich erzählst? Und wenn ich was gemacht habe, hast du nicht die Fresse aufzumachen… Du hast solche Sachen nicht zu erzählen!" Tränen flossen, doch Marvin kommentierte das nur abfällig mit den Worten: "Es ist voll cringe, dass du weinst gerade. Voll cringe."

Bereits zuvor hatte ihre Beziehung in der Show Risse gezeigt, doch der jüngste Streit ging besonders unter die Haut. Jennifer ließ durchblicken, dass Marvins Umgang mit ihr ein problematisches Muster sei: "Ich habe mich auch schon mal getrennt deswegen, weil ich immer provoziert werde, wenn ich meine Meinung äußere", offenbarte sie in einem verzweifelten Moment. Auch bei den anderen Bewohnern stieß Marvins Verhalten auf Kritik. Sowohl Tommy Pedroni (30) als auch Ryan Wöhrl forderten ihn auf, sich bei Jennifer zu entschuldigen. Marvin sah dafür jedoch keinen Anlass und erklärte schließlich, die Meinungsverschiedenheit außerhalb des Hauses klären zu wollen. "Ich habe entschieden, dass wir gleich besser gehen und das für uns beide draußen klären", stellte er klar. Ein Annäherungsversuch von Jennifer scheiterte am nächsten Morgen, als Marvin weitere Diskussionen begann. Dennoch entschieden sich die beiden letztlich, in der Show weiterhin gemeinsam anzutreten.

Bereits in der vergangenen Folge hatte ein anderes, pikantes Thema für erhitzte Gemüter gesorgt. In einer offenen Gesprächsrunde im Sommerhaus sprach Jennifer ganz unverblümt aus: "Ich würde lieber mit ihm zusammen einen Porno drehen, den er dann für sich hat." Doch anstatt sich über die Fantasien seiner Partnerin zu freuen, bremste Marvin abrupt ab. "Thema verfehlt", schmetterte er zurück. Der Streit eskalierte, als die TV-Teilnehmerin sogar selbstbewusst betonte, ihr Liebster könne "alles Mögliche" mit ihr machen. Marvin reagierte genervt: "Das ist cringe, sowas zu sagen. Sagt man nicht. Maximal unangenehm. Ich finde es abturn, sorry."

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars" 2025

Das Sommerhaus der Stars, RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen im "Sommerhaus der Stars", 2025

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen bei "Ex on the Beach" 2025

