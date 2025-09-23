Mobbing und Geschrei: Die Sommerhaus-Nominierung eskaliert

Die Situation im Sommerhaus der Stars hat ihren Siedepunkt erreicht. Nachdem sich Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen in Sicherheit gebracht hatten, mussten sie einer anderen Paarung den Schutz entziehen. Ihre Wahl fiel auf Ryan Wöhrl und Lina, was für sofortige Spannungen sorgte. Während der darauffolgenden Nominierungsrunde heizte sich die Stimmung weiter auf. Stefanie Schanzleh geriet in Rage und warf den Mitbewohnern Mobbing gegen Ryan und Lina vor. Dies führte zu einem lauten Schlagabtausch, bei dem die übrigen Kandidaten dies entschieden zurückwiesen. Den entscheidenden Höhepunkt erlebte die Runde, als Ryan und Lina durch Stimmenmehrheit die Macht erhielten, die Teilnehmer der Exit-Challenge zu bestimmen.

Schließlich trafen Ryan und Lina eine drastische Entscheidung: Sie wählten sich selbst und das zweite nominierte Paar Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi für die alles entscheidende Herausforderung aus. Lina erklärte, sie seien nur gewillt, im Sommerhaus zu bleiben, wenn Tara und Dennis das Haus verlassen würden. Diese klare Ansage stieß bei den übrigen Mitbewohnern auf Kopfschütteln und Unverständnis. Tara und Dennis hingegen wirkten sichtlich angegriffen und enttäuscht über dieses gezielte Vorgehen.

Ryan und Lina eckten in der vierten Folge auch mit Edda Pilz aneinander. Die Blondine hat offenbar ein generelles Problem mit ihrem Are You The One?-Ex-Flirt. Als sich Michael Klotz und Edda bei einem Spiel vor der Nominierung sichern können, richtete sie plötzlich entschlossen ihre Mittelfinger auf Ryan. Der verstand diese Situation überhaupt nicht und zeigte sich entsetzt: "Mittelfinger muss nicht sein. Lass es einfach mit dem Mittelfinger, das hat nichts mit Niveau zu tun."

RTL Lina und Ryan, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

RTL Edda, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin 2025