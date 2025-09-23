Ernstere Rollen: Dwayne Johnson hat die Komfortzone satt

Gestern feierte der Film "The Smashing Machine" in Berlin seine Premiere und brachte strahlenden Glamour auf den roten Teppich. Vor allem der Hauptdarsteller Dwayne "The Rock" Johnson (53) sorgte für Aufsehen, denn das Publikum kennt ihn bislang vor allem aus humorvollen Blockbustern wie "Jumanji" oder Animationshits wie "Moana". In diesem Film jedoch übernimmt der Actionstar die ernste Rolle des Mixed-Martial-Arts-Kämpfers und UFC-Champions Mark Kerr, der mit Drogenabhängigkeit und Erfolgsdruck zu kämpfen hat. Für Dwayne war dieser Schritt aus seiner gewohnten Hollywood-Komfortzone eine bewusste Entscheidung, wie er im Promiflash-Interview verrät.

Im Gespräch mit Promiflash gab sich der Schauspieler ehrlich. "Es war eine Herausforderung, aber ich habe mich auch darauf gefreut, diese Rolle zu übernehmen. Ich wollte mich weiterentwickeln und mehr erreichen", sagte er. Für Dwayne ging es um Selbstwachstum und darum, nicht am Bekannten und Bequemen festzuhalten. Mit sichtbarer Motivation fügte er hinzu: "Wenn man eine Stimme hat, die sagt: 'Hey, mach mehr, mach etwas anderes' – dann hör auf sie." Trotz seines Abstechers in das ernste Drama betonte der 53-Jährige auch seine Liebe zu den fröhlicheren, familienfreundlichen Projekten, denen er in Zukunft erneut nachgehen möchte.

Die Premiere von "The Smashing Machine" war nicht nur beruflich, sondern auch optisch ein Highlight: Gemeinsam mit seiner Kollegin Emily Blunt (42) begeisterte Dwayne das Publikum in Berlin. Die beiden Co-Stars – er in klassischer Eleganz, sie in einem auffälligen Paillettenkleid – wirkten bestens harmonierend. Damit zeigt sich Dwayne nicht nur als wandelbarer Schauspieler, sondern auch als charismatischer Mittelpunkt des Abends. Ob auf der Leinwand oder dem roten Teppich – der Star zieht stets alle Blicke auf sich.

