Donna D'Errico (57) posiert verführerisch im Schlafzimmer

Donna D'Errico (57) hat ihre Fans auf Instagram erneut mit einem verführerischen Foto überrascht. Die Baywatch-Berühmtheit präsentierte sich am gestrigen Dienstag in einem blauen Spitzen-Nachthemd auf ihrem Schlafzimmerboden. Mit abgesenkten Trägern, die leicht über die Schultern fielen, posierte sie verführerisch an ihrer Matratze und spielte dabei mit ihren brünetten Haaren. "Mit einem Lächeln aufgewacht", kommentierte die Schauspielerin das Bild, das bei ihren Fans schon in kürzester Zeit für Begeisterung sorgte.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 57-Jährige mit freizügigen Schnappschüssen von sich reden macht. Erst vor einer Woche zeigte sie sich in rosa Unterwäsche vor ihrer Badezimmerwand und zuvor im August in einem schwarzen und roten Spitzen-Ensemble, das ihre Kurven perfekt in Szene setzte. Ihre Fans danken es ihr immer wieder mit einer Flut an Likes und Kommentaren.

Abseits ihrer Fotos auf Social Media setzt Donna aber auch auf moderne Technologie: Im Sommer sorgte sie mit der Einführung eines Künstliche-Intelligenz-Projekts für Schlagzeilen, das Fans ermöglicht, mit einer virtuellen Version von ihr zu interagieren. Ihre Ausstrahlung und Selbstsicherheit scheinen sich dabei wie ein roter Faden durch ihr Leben zu ziehen. In einem früheren Interview erklärte sie: "Ich trage, was ich will, sage, was ich will, und lebe, wie ich es will."

Instagram / donnaderrico Donna D'Errico, Schauspielerin, im September 2025

IMAGO / ZUMA Press Wire Donna D'Errico, Schauspielerin

Instagram / donnaderrico Donna D'Errico, "Baywatch"-Bekanntheit