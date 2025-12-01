Mitten im Umzug: Bushidos Tochter Laila hat Denguefieber

Mitten im Kistenchaos und getrennten Wohnungen trifft Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) die nächste Sorge: Tochter Laila ist an Denguefieber erkrankt. Die Nachricht machte die Achtfachmama über Instagram öffentlich. Sie schilderte, dass Laila seit Tagen mit sehr hohem Fieber kämpft und ein angeforderter Arztbesuch schließlich Gewissheit brachte. In einem Clip in der Story der Influencerin liegt Laila zugedeckt auf einer Couch, sichtlich geschwächt. "Hier bekommt man leider ganz andere Krankheiten. Denguefieber hat noch keiner gehabt", schrieb die Familienmutter auf der Plattform.

Die besorgte Mutter erklärte weiter, dass die Laborergebnisse die Vermutung bestätigt hätten: Dengue, eine Virusinfektion, die durch Mücken übertragen wird. Laut ihren Angaben hatte der Arzt am Morgen Proben abgenommen, kurz darauf kamen die Resultate. Anna-Maria präzisierte, Laila habe sehr hohes Fieber, das seit Tagen anhalte. Mediziner verweisen darauf, dass sich weltweit jedes Jahr Millionen Menschen infizieren. Viele Fälle verlaufen mild oder sogar ohne Symptome, in manchen Fällen kann die Erkrankung aber schwer werden.

Abseits der Akutsorge um Laila ordnet sich bei Anna-Maria und Bushido das private Leben neu. Die beiden hatten zuletzt offen gemacht, dass sie aktuell getrennt wohnen. Beide legen seit einer Weile eine Beziehungspause ein. Den Familienalltag verbringt das Ehepaar aber weiterhin eng miteinander – etwa gemeinsames Frühstück und Abendessen, bevor der Rapper anschließend in seine eigene Wohnung fährt. Die Eltern versuchen, in der Nähe der Kinder Routinen zu bewahren, während sie sich selbst Raum für Klarheit lassen.

Anzeige Anzeige

Instagram / bush1do Laila Ferchichi, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Laila und Djibrail

Anzeige Anzeige