Ellie Goulding und neuer Freund erwarten gemeinsames Baby

Ellie Goulding (38) macht es bei den Fashion Awards offiziell: Die Sängerin erwartet ihr zweites Kind und präsentierte in London stolz ihre wachsende Babykugel. In einem schwarzen Croptop, tief sitzender Hose und einer offen getragenen langen Lederjacke posierte die "Love Me Like You Do"-Interpretin lächelnd für die Kameras. Der Vater des Kindes ist ihr Freund Beau Minniear, ein 28-jähriger Schauspieler, mit dem Ellie seit diesem Sommer liiert ist. Die frohe Botschaft kam am Abend der Preisverleihung, als Ellie auf dem roten Teppich erschien und ihren Look ganz bewusst so wählte, dass nichts zu verbergen war.

Ellie und Beau waren in den vergangenen Monaten mehrfach zusammen gesichtet worden, unter anderem bei einem romantischen Kurztrip nach Italien. Nach der Reise traten die beiden erstmals gemeinsam bei einem Boxevent auf und machten ihre Beziehung damit auch öffentlich. Für Ellie ist es das zweite Kind: Aus ihrer Ehe mit dem Kunsthändler Caspar Jopling (33) stammt Sohn Arthur. Der Kleine erblickte im Jahr 2021 das Licht der Welt.

Ellie und ihr früherer Partner ließen sich 2024 scheiden. Doch nicht nur die Sängerin wagt in Sachen Liebe inzwischen einen Neuanfang: Auch ihr Ex-Mann Caspar zeigte sich zuletzt wieder verliebt. Angeblich ist er mit Schauspielerin Olivia Wilde (41) liiert. Wie Daily Mail berichtete, stellte sie den Kunsthändler sogar schon ihren Freunden vor – und zwar bei einem Dinner in New York.

Getty Images Schwangere Ellie Goulding, Fashion Awards 2025 in London

IMAGO / Matrix Caspar Jopling und Ellie Goulding, Juni 2019

Getty Images Olivia Wilde bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills

