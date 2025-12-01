Noah & Zoë waren Boris Beckers schönstes Geburtstagsgeschenk

Boris Becker (58) teilt sein großes Glück aus Mailand mit bewegenden Bildern: Neun Tage nach der Geburt von Tochter Zoë Vittoria zeigt der Tennisstar auf Social Media, wie sein ältester Sohn Noah Becker (31) seine kleine Schwester im Arm hält. Die emotionale Szene spielte sich rund um Boris' 58. Geburtstag ab, den er nur einen Tag nach Zoës Ankunft feierte – und das im Krankenhaus, wo das Mädchen einige Wochen früher als geplant zur Welt kam. Noah reiste überraschend zu seinem Vater nach Mailand und wurde so zum ersten Bruder, der das Baby begrüßen durfte. "Dass ich meinen ältesten Sohn und meine jüngste Tochter gemeinsam hier in Mailand live erleben konnte, war für mich zusammen mit der Geburt meiner Tochter das schönste Geburtstagsgeschenk! Eine wunderbare Zeit", schwärmt der Sportler gegenüber Bild.

Der Besuch dauerte mehrere Tage, die beiden verbrachten die Zeit ausschließlich im Krankenhaus. Die Geburt am 21. November fiel auf den ersten Todestag seiner Mutter Elvira Becker, was Boris als "kaum zu fassendes Schicksal" beschreibt. "Das Leben schreibt gerade ein unglaubliches Drehbuch für uns", schwärmt er und fügt hinzu: "Wir sind wirklich sehr glücklich." Zudem betont Boris, wie stolz er auf Noah sei, der beruflich seinen Weg gehe und dem neuen Familienmitglied sofort nah war.

Nur wenige Tage nach der Geburt von Zoë präsentierten Boris und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) auf Instagram ihr erstes Familienfoto. Gemeinsam spazierten die frischgebackenen Eltern mit dem Kinderwagen durch Mailand. "Ich bin immer noch dabei, diese emotionale Woche zu verarbeiten", schrieb der Familienvater zu den Aufnahmen. Dabei bedankte er sich auch für die zahlreichen Glückwünsche der Fans. Besonders die strahlende Lilian beim Spaziergang und die innige Familienatmosphäre kamen bei den Followern gut an und riefen viele liebevolle Kommentare hervor.

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Sohn Noah und Tochter Zoë Vittoria, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinem ältesten Sohn Noah Becker

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro, November 2025