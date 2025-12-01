"Bauer sucht Frau"-Dame bricht unter Tränen die Hofwoche ab

Herbert erhoffte sich, bei Bauer sucht Frau endlich die große Liebe zu finden. Mit Carola schien es zu Beginn perfekt zu passen. Doch in der sechsten Folge der Staffel kam es zu einer unerwarteten Wendung: Carola entschied, die Hofwoche vorzeitig abzubrechen. Heimweh und die große Entfernung zu ihrer Familie machten es ihr unmöglich, sich auf die entstehende Beziehung einzulassen. Unter Tränen beichtete sie Herbert: "Ich sehe im Moment einfach, dass mir meine Familie wichtiger ist als die Sehnsucht nach Zweisamkeit."

Bereits in den vorangegangenen Folgen hatte Carola angedeutet, dass ihr das Heimweh schwer zusetzt. Während sie zu Beginn noch hoffte, dass sich ihre Gefühle im Laufe der Zeit bessern würden, wurde ihr bewusst, dass sie die emotionale Belastung unterschätzte. Für Herbert war die Nachricht ein herber Schlag. Obwohl er verständnisvoll reagierte, gestand er später im Einzelinterview: "Dann ist man natürlich doch irgendwo, nicht schockiert, aber schon ein wenig am Boden zerstört."

Carola kam für sich zu der Erkenntnis, dass sie in Zukunft nur noch innerhalb ihres näheren Umfelds nach Liebe suchen möchte. Herbert, der beim Scheunenfest noch glaubte, in Carola seine Partnerin fürs Leben gefunden zu haben, muss nun seinen Traum von einer gemeinsamen Zukunft begraben. Dennoch bewies er Verständnis und ließ seiner Hofdame ihren Freiraum. Ob er die große Liebe noch finden wird, bleibt abzuwarten, aber Herbert gibt die Hoffnungen noch nicht auf. Fans können "Bauer sucht Frau" immer montags und dienstags auf RTL oder vorab auf RTL+ anschauen.

Anzeige Anzeige

RTL Die Teilnehmer von "Bauer sucht Frau", 2025

Anzeige Anzeige

RTL Carola und Herbert bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidat Herbert

Anzeige