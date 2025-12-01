Anne Wünsche gewinnt ihren Rechtsstreit gegen Oliver Pocher

Anne Wünsche (34) hat ihren jahrelangen Rechtsstreit gegen Oliver Pocher (47) gewonnen. Das Landgericht Hamburg urteilte am 28. November 2025, dass die Behauptungen, die der Comedian im Jahr 2020 in seinen Instagram-Videos über die Influencerin verbreitet hatte, nicht der Wahrheit entsprechen. Oliver hatte ihr damals vorgeworfen, Likes, Follower und Kommentare gekauft zu haben, und angebliche Belege dafür präsentiert. Die Richter untersagten ihm nun, solche Aussagen erneut zu tätigen, andernfalls drohen ihm hohe Ordnungsgelder oder eine Freiheitsstrafe. Zudem wurde Oliver dazu verpflichtet, die Kosten für die vorgerichtlichen Abmahnungen zu übernehmen.

In einer Mitteilung, die Promiflash vorliegt, zeigte sie sich erleichtert über den Ausgang des Prozesses. "Es war weniger Euphorie als eine tiefe, innere Erleichterung", erklärte sie und betonte, dass es ihr weniger um Geld gegangen sei, sondern um ihren Ruf und den Schutz ihrer Familie. Sie schilderte die gravierenden Folgen, die die falschen Aussagen für sie nach sich zogen, darunter massive Shitstorms bis hin zu Morddrohungen. Die Influencerin kündigte an, bald noch mehr über den Vorfall offenbaren zu können, insbesondere in Bezug auf Vorwürfe der Datenfälschung, die vor Gericht widerlegt wurden.

Der Konflikt zwischen Anne und Oliver hatte insbesondere während der Corona-Pandemie viel Aufmerksamkeit erregt, da Olivers Online-Format "Bildschirmkontrolle" in dieser Zeit für zahlreiche Schlagzeilen sorgte. Anne warf ihm und seiner damaligen Ehefrau Amira Aly (33) vor, die Plattform genutzt zu haben, um gezielt gegen sie vorzugehen. Abseits dieses Falls hat sich Anne in den vergangenen Jahren als Social-Media-Star etabliert und teilt ihr Leben regelmäßig mit ihren Followern. Zu ihrem Alltag gehört nicht nur die Arbeit, sondern auch die gemeinsame Zeit mit ihren drei Kindern, zu denen sie eine enge Bindung hat.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

IMAGO / Future Image Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025

Instagram / oliverpocher Amira Pocher und Oliver Pocher