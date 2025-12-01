Joanna bestätigt: Sie und Calvin Steiner haben sich getrennt

Joanna hat die Gerüchte um eine mögliche Trennung von Calvin Steiner nun offiziell bestätigt. In einem TikTok-Live-Stream erklärte die Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin, dass die Beziehung der beiden tatsächlich vorbei ist. Joanna gab an, dass sie selbst den Schlussstrich gezogen habe. Die Gründe dafür: Ihre Gefühle für Calvin waren nicht mehr so stark wie zu Beginn der Beziehung. Zudem hatte sie heimlich Kontakt zu einem anderen Mann. Die beiden seien laut Joannas eigener Aussage nicht im Guten auseinandergegangen.

Doch auch Calvin soll sich ihr gegenüber nicht immer korrekt verhalten haben. Auf nähere Details geht Joanna allerdings nicht ein. Ihr Ex-Partner hat sich bisher noch nicht direkt zu der Trennung geäußert, sondern nur kryptische Wörter in seiner Story gepostet. Die Kommentare der Social-Media-Plattform sind gemischt. "Oh Mann, sie hat Calvin gebrochen", schreibt ein User. Ein weiterer Fan merkt an: "Immerhin ist sie ehrlich." Einige Follower scheint die Nachricht der Trennung nicht zu überraschen. Zahlreiche Fans kommentieren Aussagen wie: "Na, wer hätte das denn gedacht, dass es nicht hält."

Bereits im Vorfeld hatten viele Fans vermutet, dass es zwischen dem Paar kriselt. Joanna war bei Calvins Geburtstagsparty nicht anwesend und hielt sich anschließend für ein paar Tage komplett von Social Media fern. Gemeinsam gepostete Fotos wurden von ihren Profilen gelöscht und beide folgten sich nicht mehr im Netz. Für aufmerksame Follower war da schon klar: Da stimmt etwas nicht. Die beiden lernten sich bei "Are You The One – Reality Stars in Love" kennen und lieben. Doch schon kurz nach den Dreharbeiten kriselte es. Anschließend rauften sie sich wieder zusammen und wurden ein Paar. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt.

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinsteinerr, RTL / Frank Beer Collage: Calvin Steiner und Joanna

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinsteinerr Joanna und Calvin, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinsteinerr Joanna und Calvin Steiner, November 2025